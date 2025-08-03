به گزارش کردپرس، در مرزهای حاجی‌عمران و باشماق از زائران ایرانی استقبال می‌شود و خدمات جابجایی و پشتیبانی به صورت رایگان ارائه می‌گردد. ریاست اقلیم کردستان، دولت اقلیم و بنیاد خیریه بارزانی مسئولیت ارائه خدمات در مرز حاجی‌عمران را بر عهده دارند و در مرز باشماق نیز بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، حمایت از روند را بر عهده گرفته است.

دولت اقلیم کردستان یک کمیته عالی برای استقبال از زائران در مرز حاجی‌عمران تشکیل داده است که نمایندگانی از وزارتخانه‌ها، حمل‌ونقل، دارایی و بهداشت در آن حضور دارند.

مسعود باتیلی، رئیس کمیته عالی استقبال از زائران در گفت‌وگو با شبکه روداو اعلام کرد: «از ۳۰ ژوئیه ورود زائران آغاز شده و چهار ایستگاه برای استقبال از زائران آماده شده که در آن نمایندگانی از وزارتخانه‌ها حضور دارند.»

او افزود که ایستگاه‌های بررسی گذرنامه در مرز توسعه یافته‌اند و گفت: «در هر نوبت، گذرنامه‌های ۵۷ زائر بررسی و ورود آنان انجام می‌شود.»

باتیلی تأکید کرد: «برای چهارمین سال متوالی، بنیاد خیریه بارزانی به‌صورت شبانه‌روزی در هر چهار ایستگاه خدمات‌رسانی به زائران ارائه می‌دهد.»

تمام نیازهای زائران مانند غذا، نوشیدنی، چای، آب، فن خنک‌کننده و اینترنت به‌صورت رایگان در ایستگاه‌ها تأمین می‌شود.

او همچنین اعلام کرد: «برای مسیر حاجی‌عمران به اربیل و بالعکس، روزانه ۱۵۰۰ گذرنامه برای زائران به‌صورت رایگان صادر می‌شود. این خدمات از سوی ریاست اقلیم و دولت اقلیم تأمین شده است.»

تیم‌های امدادی مشترک متشکل از نیروهای مختلف با همکاری وزارت بهداشت به‌صورت ۲۴ ساعته در منطقه مستقر شده‌اند و هر چند کیلومتر تیمی برای رسیدگی به حوادث احتمالی آماده‌باش است. همچنین تیم امداد هوایی اربیل نیز آماده مداخله در شرایط اضطراری است.

در مرز باشماق در استان سلیمانیه، ورود زائران هنوز آغاز نشده، اما تمام مقدمات آماده است.

یکی از مسئولان مرز باشماق به شبکه روداو گفت: «از روز دوشنبه ورود زائران آغاز خواهد شد. برای استقبال از آن‌ها، ایستگاه‌های بررسی گذرنامه توسعه یافته‌اند و در چندین نقطه تا رسیدن به سلیمانیه، مکان‌هایی برای استراحت زائران در نظر گرفته شده است.»

از باشماق تا سلیمانیه نیز خدمات‌رسانی به زائران آماده شده و به گفته مسئولان مرز، این خدمات با حمایت بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تأمین شده است.

اربعین حسینی در میان شیعیان اهمیت زیادی دارد و امسال با چهاردهم اوت مصادف می‌شود.