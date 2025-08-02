در حوزه فرهنگ اربعین نیازمند تحول جدی هستیم

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار در نشست فعالان و پیشکسوتان کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان ایلام با حضور حجت الاسلام «علیرضا پناهیان» از سخنرانان و وعاظ مطرح کشور، عنوان کرد: اربعین فصلی است که عاشورا و ظهور امام زمان(عج) را به هم پیوند می دهد؛ نیاز است که زائر امام حسین(ع) از معرفت لازم برخوردار باشد چرا که هر اقدامی که در مسیر خدمت‌رسانی انجام می‌شود، مقدمه‌ای برای زیارت با معرفت است.

وی گفت: آنچه انتظار می‌رفت این است که ستاد اربعین حسینی باید نسبت به توجه به کمیته فرهنگی و اختصاص بودجه در این زمینه اقدام‌های موثرتری انجام می‌دادند و این در حالی است که همه هزینه‌هایی که انجام می‌شود مقدمه‌ای برای زیارت با معرفت است و بعد از سال‌ها به این مقدمه، آن طوری که باید نرسیده‌ایم و نیاز به حرکت فرهنگی جدی برای توجه به معرفت زیارت زائران است.

امام جمعه ایلام با اشاره به نقش مردم در مهمان‌نوازی از زوار اربعین، بیان کرد: نباید اجازه دهیم نقش بی‌بدیل مردم در میزبانی و فرهنگ مهمان‌نوازی کم‌رنگ شود، موکب‌ها باید همچنان کارکرد مردمی خود را حفظ کنند و اعزام آن‌ها به عراق باید با دقت و نظارت بیشتری انجام شود تا نظم و اثرگذاری مطلوب ایثار مردمی در این عرصه، حفظ شود و پیامدهای منفی برای زائران ایرانی ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار خطاب به مسئولان کشوری و استانی گفت: متأسفانه آن‌قدر که برای تدارک غذا و خدمات رفاهی به زائران توجه شده به کار فرهنگی و اثرگذاری بر ذهن و معرفت زائر پرداخته نشده است، اهمیت فرهنگ کمتر از آب و غذا برای زائر نیست و نیازمند واقفان و نذورات فرهنگی در این زمینه هستیم و نیاز است که در حوزه کار فرهنگی یک تحول جدی انجام شود.

وی با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه و فرهنگیان استان، گفت: اگرچه تلاش‌های خوبی در استان صورت گرفته اما تعداد بالای زائران اربعین ایجاب می‌کند مسئولان فرهنگی کشور برای پشتیبانی و کار بیشتر وارد میدان شوند و انتظار می‌رود که حجت الاسلام پناهیان، این صدای فرهنگی استان را به گوش مسئولان و متولیان فرهنگی کشور برسانند.