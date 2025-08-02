تعویق نشت پارلمان عراق به دلیل عدم تشکیل نصاب قانونی

به گزارش کردپرس، جلسه پارلمان عراق که قرار بود روز شنبه، دوم اوت ۲۰۲۵، برای بررسی و رأی‌گیری درباره ۹ طرح قانونی برگزار شود، به دلیل عدم تحقق نصاب قانونی برگزار نشد.

بریار رشید، عضو پارلمان از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با رسانه خبری آوینه اعلام کرد: «نشست امروز به دلیل نرسیدن به نصاب قانونی برگزار نشد.»

محسن مندلاوی، معاون اول رئیس پارلمان عراق، اعلام کرد که تمامی نمایندگانی که در جلسه امروز غایب بوده‌اند، به مبلغ یک میلیون دینار جریمه خواهند شد. وی همچنین خواستار آن شد که اسامی غایبان به صورت عمومی منتشر شود.

بر اساس آنچه در دستور جلسه پیش‌بینی شده بود، قرار بود درباره طرح‌هایی از جمله ممنوعیت برخی تجمعات و اعتراضات شبانه نیز بحث و تصمیم‌گیری شود.