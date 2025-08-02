هیئت تخصصی از بغداد برای بررسی حملات پهپادی وارد اربیل شد

به گزارش کردپرس، در پی حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی اقلیم کردستان، هیئتی تخصصی از بغداد وارد اربیل شد تا تحقیقات میدانی درباره چگونگی این حملات را انجام دهد و اسناد و مدارک را جمعآوری کرده و گزارش نهایی خود را به «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق ارائه دهد.
شارپرس نوشت: پس از سفر هفته گذشته هیئت اول به ریاست «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، که بهصورت میدانی با نیروهای امنیتی اقلیم از محلهای خسارتدیده بازدید کردند، روز شنبه ۲۰۲۵/۸/۲ هیئت دومی برای تکمیل بررسیها وارد اربیل شد.
منابع میگویند: هیئت امروز در مقایسه با هیئت هفته گذشته با دقت و شدت بیشتری به تحقیق درباره حملات پهپادی میپردازد و قرار است گزارش جامعتری از نتایج بررسیها تهیه کند. همچنین در اقلیم کردستان نیز کمیتهای امنیتی برای همکاری با این هیئت و مشخصکردن مسیر و جزئیات فنی پرتاب پهپادها تشکیل شده است.
هیئت اعزامی شنبه از بغداد، بدون اطلاعرسانی عمومی و دور از چشم رسانهها وارد اقلیم شد و تحقیقات خود را بهصورت محرمانه انجام میدهد.
تنها در ماه ژوئیه گذشته، اقلیم کردستان با حدود ۲۰ حمله پهپادی مواجه بوده است که بیشتر تأسیسات وزارت منابع طبیعی را هدف قرار دادهاند. این حملات باعث افت چشمگیر تولید نفت در تأسیسات اقلیم و در نتیجه ایجاد تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی منطقه شدهاند.
