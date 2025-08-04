به گزارش کردپرس، رسانه‌ نزدیک به نخست‌وزیر اقلیم کردستان گزارش داد که کمیته‌های مشترک میان دو دولت اقلیم کردستان و بغداد درباره‌ی مسئله‌ی حقوق و درآمدها به توافقی دست نیافته‌اند. در این گزارش آمده است: «دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای پایبندی به توافقات پیشین اعلام کرده، اما بغداد درخواست‌های جدیدی مطرح کرده است.»

شارپرس نوشت: بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منبعی آگاه، «آخرین مهلت برای چهار کمیته‌ی مشترک بین اربیل و بغداد برای تهیه گزارش نهایی خود را درباره‌ی نفت، درآمد داخلی، بودجه و سازوکار واریز حقوق به پایان رسیده است.»

در ادامه این گزارش تأکید شده: «قرار بود این گزارش‌ها به کمیته عالی وزارتی به ریاست محمد شیاع السودانی ارائه و سپس در جلسه هیئت وزیران در مورد آن تصمیم‌گیری شود؛ اما کمیته‌ها بدون نتیجه کار خود را متوقف کردند و هیچ توافق جدیدی به‌دست نیامده است.»

براساس همین اطلاعات، دو دولت اقلیم کردستان و عراق یکدیگر را به عدم پایبندی به توافقات متهم می‌کنند و این موضوع سبب شده است امیدها برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در این هفته از بین برود.