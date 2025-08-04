۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲

رسانه وابسته به رئیس دولت اقلیم کردستان:

اربیل و بغداد به توافق نرسیدند و پرداخت حقوق کارکنان به تعویق می‌افتد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- درحالی‌که کمیته‌های مشترک اربیل و بغداد قرار بود گزارش نهایی درباره‌ی مسائل مالی و حقوق‌ها را ارائه دهند و دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای اجرای توافقات قبلی اعلام کرده، اما به گفته رسانه‌های نزدیک به نخست‌وزیر، دولت مرکزی خواسته‌های تازه‌ای دارد.

به گزارش کردپرس، رسانه‌ نزدیک به نخست‌وزیر اقلیم کردستان گزارش داد که کمیته‌های مشترک میان دو دولت اقلیم کردستان و بغداد درباره‌ی مسئله‌ی حقوق و درآمدها به توافقی دست نیافته‌اند. در این گزارش آمده است: «دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای پایبندی به توافقات پیشین اعلام کرده، اما بغداد درخواست‌های جدیدی مطرح کرده است.»

شارپرس نوشت: بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منبعی آگاه، «آخرین مهلت برای چهار کمیته‌ی مشترک بین اربیل و بغداد برای تهیه گزارش نهایی خود را درباره‌ی نفت، درآمد داخلی، بودجه و سازوکار واریز حقوق به پایان رسیده است.»

در ادامه این گزارش تأکید شده: «قرار بود این گزارش‌ها به کمیته عالی وزارتی به ریاست محمد شیاع السودانی ارائه و سپس در جلسه هیئت وزیران در مورد آن تصمیم‌گیری شود؛ اما کمیته‌ها بدون نتیجه کار خود را متوقف کردند و هیچ توافق جدیدی به‌دست نیامده است.»

براساس همین اطلاعات، دو دولت اقلیم کردستان و عراق یکدیگر را به عدم پایبندی به توافقات متهم می‌کنند و این موضوع سبب شده است امیدها برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در این هفته از بین برود.

