واژگونی مینی بوس حامل تیم کشتی در محور صلوات آباد/۱۴ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش کرد پرس، رئیس اورژانس کردستان با اعلام این خبر، گفت: حادثه حدود ساعت ۴:۵۲ بامداد به مرکز دیسپچ اورژانس گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت خبر، ۵ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

بابک هدائی افزود: تمامی سرنشینان مینی بوس از اعضای یک تیم کشتی بودند که پس از پایان رقابت ها در حال بازگشت به محل سکونت خود بودند.

وی اظهار کرد: تیم های امدادی پس از رسیدن به محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و با تثبیت وضعیت مصدومان، آن ها را برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.

علت دقیق حادثه هنوز از سوی مراجع مربوطه در دست بررسی است.