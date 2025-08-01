ترکیه دیدار با مظلوم عبدی را تکذیب کرد

به گزارش کردپرس، پایگاه خبری المونیتور در گزارشی به نقل از منابع منطقه‌ای مدعی شده بود که در صورت پیشرفت مذاکرات میان دولت موقت سوریه و هیأت کردهای سوری، ممکن است دیداری در دمشق میان مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شود.

این منابع افزودند که این دیدار در صورت برگزاری موفق گفت‌وگوهای امروز در دمشق می‌توانست محقق شود، اما دولت مرکزی سوریه بدون اعلام دلیل، این نشست را به تعویق انداخته است.

در همین حال، منابع آگاه تأیید کرده‌اند که تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، اخیراً از دمشق با مظلوم عبدی تماس تلفنی داشته و وعده تداوم حمایت واشنگتن در مبارزه با داعش را داده است.

با وجود این ادعاها، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که خبر منتشرشده در وب‌سایت المونیتور درباره دیدار احتمالی فیدان یا کالین با مظلوم عبدی صحت ندارد.