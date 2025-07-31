به گزارش کردپرس، در چارچوب همکاری‌های مشترک مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه و کمیته امنیتی-مهاجرین پارلمان عراق، شمار قابل توجهی از خانواده‌های عراقی مقیم دو اردوگاه «هول» و «روژ» در مناطق مذکور، به کشور خود بازگشتند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، امروز گروهی متشکل از ۸۱۲ نفر (شامل ۲۳۳ خانواده) از اردوگاه هول خارج شده و به خاک عراق منتقل شدند. این گروه یازدهمین گروه از عراقی‌هاست که در سال جاری اردوگاه هول را ترک می‌کند و مجموع کسانی که از ابتدای سال تاکنون از این اردوگاه به کشورشان بازگشته‌اند به ۲۸ گروه می‌رسد. اردوگاه هول که یکی از خطرناک‌ترین اردوگاه‌های جهان به شمار می‌رود، میزبان حدود ۱۳ هزار عراقی، ۱۵ هزار سوری و بیش از ۶ هزار خانواده وابسته به داعش است.

همچنین، امروز ۱۵ خانواده عراقی شامل ۶۷ نفر از اردوگاه روژ در شهر دیرک واقع در کانتون جزیره نیز پس از بررسی مدارک و ارزیابی وضعیت حقوقی، با رعایت کامل تدابیر امنیتی و مدیریتی به عراق منتقل شدند. این گروه دومین گروهی است که از ابتدای سال جاری از اردوگاه روژ به کشورشان بازگردانده می‌شوند، پیش‌تر در تاریخ ۱۱ فوریه، ۴۴ خانواده عراقی از این اردوگاه خارج شده بودند. اردوگاه روژ که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده، میزبان شمار قابل توجهی از خانواده‌های وابسته به داعش، عمدتاً از کشورهای اروپایی، عراق و سوریه است و جمعیت آن در حدود ۲۶۶۴ نفر (۸۶۱ خانواده) برآورد می‌شود.