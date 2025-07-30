کرمانشاه در عرصه تامین زمین برای انرژی خورشیدی پیشتاز است

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح تامین مالی احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط یک شرکت بخش خصوصی که با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد؛ عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت یک رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصدی برای کشور پیش بینی شده است و در این حوزه برای دولت تکلیف هایی در زمینه تسهیل‌گری در حوزه‌های مختلف کسب و کار و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

وی به آماده سازی و دریافت مجوزهای لازم برای ۱۱۱ نقطه برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات ویژه استاندار محترم کرمانشاه، تلاش های گسترده ای که در زمینه تامین زمین برای اجرای طرح های انرژی خورشیدی در سطح استان صورت گرفت.

معاون عمرانی استاندار گفت: کار کارشناسی بسیار گسترده‌ا و میدانی پیرامون برررسی شرایط ۶۰۰ نقطه پیشنهادی و همچنین دریافت استعلام های ضروری انجام گرفت که از این تعداد ۱۱۱ زمین واجد شرایط مناسب برای اجرای پروژه های مرتبط با انرژی های خورشیدی هستند.

وی یادآور شد: استان کرمانشاه در زمینه شناسایی زمین در حوزه انرژی های خورشیدی در استان های پیشتاز در کشور محسوب می‌شود.

نجفی تاکید کرد: ارایه زمین های دارای مجوز سرمایه‌گذاری به تسهیل در روند اجرای پروژه ها و جلوگیری از سردرگمی سرمایه‌گذاران بسیار کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: بسترهای لازم برای سرمایه گداری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کرمانشاه فراهم است و از مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که خواهان سرمایه گداری در این حوزه هستند به شکل ویژه حمایت می کنیم.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عنوان کرد: طرحی که امروز ارائه شد از یک مدل اجرایی و مناسب برای تامین مالی برخوردار است و علاوه بر بخش خصوصی، ادارات استان هم می توانند در این مدل از سرمایه گذاری مشارکت کنند.

در این نشست طرح تامین مالی احداث نیروگاه خورشیدی توسط شرکت سرمایه گذار ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این طرح سرمایه گذار به دنبال هدایت سرمایه های خرد برای احداث نیروگاه در مقیاس کوچک و بزرگ است.