هیئت رئیسه جدید شورای شهر قروه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار کردپرس، انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای شهر قروه در سال پنجم دوره ششمشورا شامگاه دوشنبه در صحن شورا برگزار شد.

در این نشست «یحیی رستمی» با چهار رأی به عنوان رئیس شورا انتخاب و «پیمان صادقی» هم نایب رئیس شورا شد.

همچنین «هادی مرادیانی» به عنوان منشی اول و «عبدالله عبدالملکی» منشی دوم و «پیمان صادقی» هم خزانه دار این سال انتخاب شدند.

شورای قروه که تا به این مرحله برخلاف وعده هایی که دادند هرگز شفاف نبوده و گزارش عملکردی از خود ارائه نداده و حتی از خبرنگاران و رسانه ها گریزان بودند، حال باید دید در این سال آخر تغییر رویکرد حاصل می شود؟ تغییری که به گفته رئیس جدید شورا حاصل و عملی خواهد شد. «یحیی رستمی» با تأکید بر شفاف سازی، در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد «درهای شورای شهر به روی همه شهروندان و همه خبرنگاران و اصحاب رسانه در هر زمان باز است و ما در شورا در بسته نداریم و همه نشست ها علنی خواهد بود و همه حق دارند بدانند در شورا چه تصمیماتی گرفته می شود»./