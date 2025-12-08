زبان و ادبیات کُردی در ایلام متحول شده است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، افشین کریمی با اشاره به این‌ که آنچه از فرهنگ گذشته و بومی برای ما باقی مانده از روایت‌های سینه به سینه است، گفت: امروز ادبیات بومی کُردی از لحاظ «کمی و کیفی» در وضعیتی درخشان قرار دارد و با زحمات دوستداران زبان و ادبیات کُردی، این حوزه متحول شده و رخدادهای مبارکی در استان رقم خورده است که نشان از رشد و بلوغ هنرمندان این دیار دارد.

وی با تبیین مفهوم نوگرایی و تقابل فرهنگی، بیان کرد: نوگرایی (مدرنیته) در ذات خود تلاشی برای غالب کردن یک نوع زیست غربی به مردم دنیا است و از ابتدای شکل‌گیری سعی داشته خود را به‌عنوان بهترین الگوی زیست به جهان معرفی کند اما ما در زیست‌جهانی غنی به نام «ایران بزرگ» قرار داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام گفت: در این زیست‌جهان ایرانی، همه خرده‌فرهنگ‌های بومی، زبان‌ها و لهجه‌ها در قالب ایرانِ زیبا، دارای اهمیت و جایگاه هستند و وجود آن‌ها درست همانند تار و پودِ فرشِ نفیس و سنتی ایران است که در کنار هم معنا و زیبایی می‌یابند.

کریمی با هشدار نسبت به نقشه‌های دشمنان برای ایجاد گسست فرهنگی، گفت: دشمنان ایران بزرگ همواره به دنبال ایجاد ناهنجاری در فرهنگ‌های بومی و اصیل مناطق مختلف هستند و از این رو تقویت فرهنگ بومی، کردی و ادبیات اصیل این دیار ضرورتی پدافندی در مقابل جنگ نرم دشمنان است.

وی تأکید کرد: امروز فرهنگ کردی ایلامی با مؤلفه‌هایی چون شیعه بودن، ارادت به امام حسین(ع) و عاشورایی بودن عجین شده و این مفاهیم مذهبی، جزئی تفکیک‌ناپذیر از فرهنگ اصیل بومی ما محسوب می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام با قدردانی از فعالان عرصه فرهنگ گفت: زنان و مردان این دیار با حفظ هویت ملی و فعالیت گسترده در قالب فرهنگ بومی، پرچم‌داران عزت و سربلندی استان هستند.