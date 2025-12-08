به گزارش خبرگزاری کردپرس،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه هماهنگی این مانور عنوان کرد: این مانور در مقیاس بزرگ با حضور مقامات بلندپایه کشوری و لشگری و استانی با حضور ریاست مدیریت بحران کشور در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه برگزار خواهد شد و شایسته است تمام دستگاههای اجرایی، خدمات رسان و عملیاتی در این مانور آمادگی خود را محک بزنند.

رضا دارابی با تأکید اینکه سناریوها، شرح وظایف، چیدمان و نیازمندیهای برگزاری این مانور اندیشیده شده، اظهار داشت: لازم است هر دستگاه تا روز مانور آمادگی لازم را با اکیپ‌های مختلف خود فراهم کرده و با لباس متحد و مشخص، در مانور زلزله حضور پیدا کنند.

وی بر مدیریت واحد ماشین آلات برای آواربرداری، آبرسانی، گشایش مسیر امدادی، ترمیم شکستگی احتمالی انتقال آب، امحای احشام تلف شده و سایر ماموریت های پیش بینی شده تاکید کرد و گفت: در زمان بحران که همه چیز پیچیده می‌شود، لازم است یک مدیریت واحد فرهنگی و امنیتی برای آرام سازی مردم و جلوگیری از سرقت‌های احتمالی نیز اندیشیده شود.

معاون عمرانی استاندار ایلام ضمن تاکید بر استفاده از توان مردمی و سازماندهی نیروهای داوطلب و ngoها خاطر نشان کرد: در روز بحران برقراری ارتباطات برای مدیریت میدان بسیار حیاتی و حائز اهمیت است لذا پیش بینی‌های لازم جهت استفاده از بیسیم و ارتباط سرتیم‌ها باید پیش‌بینی شود.

دارابی بر خوداتکا و خودگردان بودن هر دستگاه و اکیپ در مانور خصوصاً در حوزه تامین برق تاکید کرد و گفت: بحران آب، آسیب مخازن و خطوط انتقال آب و آسیب به سدها نیز از اهمیت ویژه‌ای در مانور زلزله دارد.