به گزارش کردپرس، دفتر قباد طالبانی معاون رئیس اتحادیه میهنی و معاون نخست وزیر اقلیم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قباد طالبانی در بغداد با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، دیدار کرده است. در این دیدار درباره تلاش‌ها برای تشکیل دولت آینده عراق گفت‌وگو شد و دو طرف بر ضرورت ایجاد اجماع و هم‌صدایی میان نیروهای سیاسی همه مؤلفه‌های عراق تأکید کردند تا دولتی قدرتمند و کارآمد تشکیل شود که مورد رضایت همه طرف‌ها باشد.

طالبانی در این دیدار آمادگی اتحادیه میهنی را برای هرگونه همکاری با طرف‌های سیاسی اعلام کرد تا هرچه سریع‌تر توافقی محکم و فراگیر درباره روند تشکیل دولت آینده حاصل شود.

بر اساس بیانیه این دیدار، نوری مالکی به نقش و جایگاه مام جلال (جلال طالبانی) اشاره کرد و یادآور شد که او چگونه در راستای منافع عمومی، کُردها و همه عراقی‌ها را به توافق و تفاهم می‌رساند. مالکی تأکید کرد که در این مرحله نیز باید همان سیاست مام جلال برای ایجاد اجماع و تشکیل دولت آینده دنبال شود.

اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات پارلمانی عراق ۱۸ کرسی به دست آورده است. همچنین چند روزی است هیئتی از این حزب به ریاست قباد طالبانی به بغداد رفته و با طرف‌های مختلف دیدار کرده و درباره تشکیل کابینه دولت گفت‌وگو می‌کند.