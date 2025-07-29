کشته شدن یک پرسنل سرای مجروحان و زخمی شدن یک عضو SDF در دیرالزور

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که یکی از کارکنان بیت‌الجرحی «سرای مجروحان» در شهرک «ابو خشب» واقع در حومه دیرالزور در مناطق شمال و شرق سوریه، شامگاه روز دوشنبه بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بودند، در مقابل منزلش کشته شد. در این حمله، همسر وی نیز به شدت زخمی شد و برای درمان به بیمارستان منتقل گردید.

در حادثه‌ای جداگانه، افراد مسلح ناشناس یکی از نیروهای SDF را در روستای «البو حمیده» در شرق دیرالزور، هنگام بازگشت به خانه‌اش با شلیک سه گلوله هدف قرار دادند. این حمله منجر به جراحت متوسط وی شد که پس از انتقال به بیمارستان، منابع پزشکی وضعیت سلامت او را پایدار اعلام کردند.

لازم به ذکر است که «بیت الجرحی» به معنی «خانه مجروحان» یا «سرای مجروحان» است. این عبارت معمولاً به مکانی اشاره دارد که برای مراقبت و درمان مجروحان جنگی یا آسیب دیدگان حوادث مختلف در نظر گرفته می‌شود.