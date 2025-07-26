کشته و زخمی شدن دو عضو SDF در حمله داعش

به گزارش کردپرس، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که عناصر داعش در روزهای اخیر با انجام چندین حمله در مناطق شرقی دیرالزور، مواضع نظامی و ایستهای بازرسی این نیروها را هدف قرار دادهاند. در جریان این درگیریها، یک عضو SDF کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. نیروهای SDF در واکنش به این حملات، عملیات پاکسازی در منطقه را آغاز کردهاند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در بیانیه خود از حملات اخیر عناصر داعش به مواضع این نیروها در مناطق حومه دیرالزور خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «داعش با اقدامات بزدلانه و غیرانسانی خود تلاش دارد حضور و فعالیتهای خود را در منطقه احیا کند. در همین راستا، یکی از هستهای وابسته به داعش روز دوشنبه در روستای رز در منطقه بصیره واقع در شرق دیرالزور به یک خودروی نظامی متعلق به نیروهای ما حمله کرد که در نتیجه آن، یکی از اعضای ما جان باخت و یکی دیگر مجروح شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «نیروهای SDF در واکنش به این حمله، محل استقرار هسته داعش را هدف قرار داده و درگیریهایی میان دو طرف رخ داد. پس از آن، مهاجمان از محل گریختند و نیروهای SDF عملیات پاکسازی و جستجو را در منطقه آغاز کردند.»
در این بیانیه همچنین به حمله دیگری در منطقه ذیبان در شرق دیرالزور اشاره شد که طی آن یک تیم دیگر داعش به یک پایگاه نظامی SDF حملهور شد. نیروهای SDF با قدرت به این حمله پاسخ دادند و تعدادی از مهاجمان مجروح شدند، هرچند آمار دقیق تلفات مهاجمان مشخص نشده است. همچنین، یک تیم دیگر از عناصر داعش تلاش کرد به ایست بازرسی نیروهای امنیت داخلی (آسایش) در مسیر میان شهرهای شحل و بصیره حمله کند. اطلاعات دقیقی از این حمله منتشر نشده است.
