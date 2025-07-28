SDF مشخصات ۵ عضو جان باخته خود را اعلام کرد

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۵ تن از اعضای خود را که در مکان‌ها و تاریخ‌های مختلف از جمله حومه دیرالزور و کوبانی کشته شده‌اند را اعلام کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، مرکز رسانه‌ای SDF در بیانیه‌ای هویت ۵ عضو کشته شده این نیروها را اعلام کرد:

در بیانیه مرکز رسانه‌ای SDF آمده است: «کسرا (ابراهیم خدر الشیاطی) ، در نتیجه یک حادثه نظامی در شهرک سوور، واقع در شرق دیرالزور، مروان (حسن مروان العقله)، در حین پاسخ به حمله‌ای که توسط هسته‌های داعش در شهرک بیسرا، دیرالزور انجام شد، قناص منبج (رسام حمود الاحمد الحماده)، در اثر یک حادثه در شهر طبقه و طوفان بلیک (علی بهاءالدین شاهین) و شیخ الجبل (مصطفی عمر عربوش)، در یک حادثه رانندگی در حین انجام وظیفه در شهرک چلبیه، واقع در شرق کوبانی، جان خود را از دست دادند.»