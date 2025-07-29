اقلیم کردستان برای میزبانی زائران اربعین تمامی امکانات را بسیج می کند

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار ضمن قدردانی از همکاریهای مستمر اقلیم کردستان عراق در سنوات گذشته، به اهمیت تقویت زیرساختهای حملونقل، خدمات رفاهی و امنیتی در مسیر تردد زائران اربعین حسینی اشاره کرده و گفت: مراسم اربعین، جلوهای عظیم از وحدت و همبستگی ملتهای مسلمان بوده و تسهیل حرکت زائران بهویژه از گذرگاه مرزی تمرچین، نیازمند هماهنگیهای گسترده میان مسئولان دو طرف است.
رئیس اقلیم کردستان عراق نیز با ابراز خرسندی از توسعه روابط میان اقلیم و جمهوری اسلامی ایران، افزود: اقلیم کردستان عراق همواره در کنار مردم ایران بوده و خواهد بود و برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی، تمامی امکانات خود را بسیج خواهد کرد.
این دیدار با هدف تقویت مناسبات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق، بهویژه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، مرزی و خدمات زیربنایی برگزار شده و دو طرف بر لزوم گسترش همکاریهای مشترک در زمینه توسعه بازارچههای مرزی، تسهیل در رفتوآمد اتباع، افزایش مبادلات تجاری و ارتقای سطح تعاملات فرهنگی و گردشگری تأکید کردند.
همچنین طرفین درخصوص اهمیت حفظ امنیت پایدار در نوار مرزی و مقابله با تهدیدات مشترک، بهویژه مبارزه با تروریسم، قاچاق و جرائم سازمانیافته گفتگو کردند.
