دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، بی‌شک یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. چه او را دوست داشته باشیم و چه از او متنفر باشیم!

چرا که ترامپ توانسته برای رسیدن به اهداف خود استراتژی‌های خاصی را در رسانه‌های اجتماعی به کار بگیرد، توجه میلیون‌ها نفر را به خود جلب کند، یک پایگاه هواداری وفادار بسازد و در نهایت، روایت‌های رسانه‌ای را به نفع خود تغییر دهد.

فارغ از محتوای سیاسی پیام‌هایش، می‌توان از روش‌های او برای مدیریت یک صفحه اینستاگرامی جنجالی و پرمخاطب، درس‌های ارزشمندی آموخت.

در این مقاله، به بررسی پنج درس کلیدی از ترامپ می‌پردازیم که می‌تواند در اداره یک پیج اینستاگرامی مؤثر باشد؛ درس‌هایی که الهام گرفتن از آن‌ها، می‌تواند شما را از ادمین معمولی، به یکی از بهترین ادمین‌های اینستاگرام تبدیل کند!

۱. خلق یک هویت برند قدرتمند و فراموش‌نشدنی

یکی از دلایل اصلی موفقیت ترامپ، ساخت یک برند شخصی بسیار قوی و متمایز از دیگران بود. او با استفاده مداوم از یک لحن خاص، شعارهای به‌یادماندنی و حتی تکیه‌کلام‌های مشخص، تصویری از خود در ذهن مخاطبان ساخت که فراموش‌نشدنی بود.

همین ثبات در هویت و برند شخصی دونالد ترامپ، به مخاطبانش کمک کرد تا خیلی راحت‌تر با او ارتباط برقرار کرده و پیام‌هایش را دنبال کنند.

چگونه این درس را در اینستاگرام به کار بگیریم؟

یک تم مشخص انتخاب کنید: برای صفحه خود یک موضوع اصلی و مشخص مانند سفر، هنر، غذا یا هر حوزه دیگری که به آن علاقه دارید، انتخاب کنید.

لحن خود را پیدا کنید: می‌خواهید چه لحنی داشته باشید؛ طنز، جدی، انتقادی یا آموزشی؟ هر لحنی که انتخاب می‌کنید، در تمام پست‌ها و استوری‌های خود به آن پایبند باشید.

از عناصر بصری یکپارچه استفاده کنید: از یک پالت رنگی، فیلتر یا سبک ویرایش عکس ثابت استفاده کنید تا صفحه شما ظاهری حرفه‌ای و منسجم داشته باشد.

۲. تسلط بر ارتباط مستقیم و ساده

ترامپ استاد ساده‌سازی پیام‌های پیچیده است! او برای ارتباط با مخاطبان خود و جلب توجه و افزایش تعامل با آن‌ها، از از زبان ساده و مستقیم و شفافی استفاده می‌کند. جملات ترامپ غالباً‌ تاکیدی و کوتاه‌اند و از کلمات قابل فهم و تکرار مداوم آن‌ها برای انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کند.

برای مثال، اگر توییت‌های او را دنبال کرده باشید، دیده‌اید که در توییت‌های خود مکرر از جملاتی مانند «America First» یا «Fake News» استفاده می‌کرد.

این روش باعث می‌شد که پیام‌های او به راحتی توسط عموم مردم درک شده و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شوند.

چگونه این درس را در اینستاگرام به کار بگیریم؟

کپشن‌های کوتاه و گیرا بنویسید: از نوشتن متن‌های طولانی و خسته‌کننده دوری کنید و پیام اصلی خود را در همان چند خط اول کپشن به مخاطب منتقل کنید.

از زبان روزمره استفاده کنید: با مخاطبان خود همان‌طور صحبت کنید که با یک دوست صحبت می‌کنید. از اصطلاحات پیچیده و رسمی و خشک که ممکن است باعث ایجاد فاصله شود، دوری کنید.

از ویدیو و ریلزهای کوتاه بهره ببرید: محتوای ویدیویی کوتاه، به خصوص ریلز، راهی عالی برای انتقال پیام‌های سریع و تأثیرگذار است.

۳. ایجاد جنجال: تولید محتوای رایگان برای رسانه‌ها

یکی از هوشمندانه‌ترین استراتژی‌های ترامپ، توانایی او در ایجاد جنجال و تحریک احساسات مخاطبان برای به دست آوردن پوشش رسانه‌ای رایگان بود!

او با اظهارنظرهای بحث‌برانگیز و بیان نظرات تندش درباره موضوعات مختلف، مردم و رسانه‌ها را مجبور می‌کرد تا دائماً درباره او صحبت کنند. همین کار باعث شد که او بدون پرداخت هزینه خیلی زیاد بابت تبلیغات، همیشه در صدر اخبار باقی بماند.

چگونه این درس را در اینستاگرام به کار بگیریم؟

محتوایی تولید کنید که بحث‌برانگیز باشد: به موضوعاتی بپردازید که نظرات متفاوتی درباره آن‌ها وجود دارد. این کار باعث ایجاد بحث و گفت‌وگو درباره آن موضوع در بخش نظرات و افزایش تعامل صفحه شما می‌شود.

از دیگران نظر بخواهید: با طرح سوالات چالش‌برانگیز در پست‌ها و استوری‌ها، مخاطبان خود را به مشارکت در بحث تشویق کنید.

به شایعات و اخبار جعلی واکنش نشان دهید: گاهی اوقات واکنش به یک خبر یا شایعه، حتی اگر به قصد تکذیب آن باشد، می‌تواند توجهات زیادی را به سمت صفحه شما جلب کند.

۴. ساخت یک جامعه وفادار از طریق تعامل مستقیم

ترامپ از شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص ایکس (توییتر سابق) برای صحبت مستقیم با حامیان خود استفاده می‌کرد و این حس را در آن‌ها ایجاد می‌کرد که عضوی از یک جامعه انحصاری هستند. این ارتباط مستقیم، کمک شایانی به ایجاد یک پایگاه هواداری بسیار وفادار و متعهد کرد.

چگونه این درس را در اینستاگرام به کار بگیریم؟

به نظرات و پیام‌های مستقیم پاسخ دهید: نشان دادن توجه به مخاطبان و پاسخ دادن به سوالات آن‌ها، باعث ایجاد حس ارزشمندی و وفاداری در آن‌ها می‌شود.

محتوای تولید شده توسط کاربران ( UGC ) را به اشتراک بگذارید: بازنشر پست‌ها یا استوری‌هایی که مخاطبان شما درباره برند یا صفحه شما ساخته‌اند، راهی عالی برای تشویق آن‌ها به تعامل بیشتر است.

لایوهای پرسش و پاسخ برگزار کنید: برگزاری لایو برای پاسخگویی به سوالات مخاطبان به صورت مستقیم، به تقویت ارتباط شما با آن‌ها کمک می‌کند.

۵. استراتژی «همیشه آنلاین»: تسلط بر روایت

ترامپ با فعالیت مداوم و واکنش‌های سریع و به‌جا به رویدادهای روز، همواره در مرکز توجه قرار دارد و اجازه نمی‌دهد رقبا روایت را به دست بگیرند. این استراتژی «همیشه آنلاین» به او کمک می‌کند تا همیشه بر جریان اطلاعات مسلط باشد.

چگونه این درس را در اینستاگرام به کار بگیریم؟

یک تقویم محتوایی منظم داشته باشید: برنامه‌ریزی برای انتشار منظم پست و استوری، به حفظ تعامل و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان شما کمک می‌کند.

از قابلیت‌های مختلف اینستاگرام استفاده کنید: تنها به پست گذاشتن اکتفا نکنید. از استوری، ریلز، لایو و… برای تنوع بخشیدن به محتوای خود و درگیر نگه داشتن مخاطبان استفاده کنید.

به سرعت به رویدادهای روز واکنش نشان دهید: اگر موضوعی مرتبط با حوزه فعالیت شما در حال ترند شدن است، با تولید محتوای مرتبط، از این فرصت برای افزایش دیده شدن پیج خود استفاده کنید.

اداره یک پیج اینستاگرامی جنجالی و موفق، نیازمند درک عمیقی از روانشناسی مخاطب و اصول بازاریابی محتواست. دونالد ترامپ، با استفاده هوشمندانه از شبکه‌های اجتماعی، نشان داد که چگونه می‌توان با خلق یک برند قوی، ارتباط مستقیم با مخاطبان و استفاده از قدرت جنجال و تحریک احساسات، به اهداف بزرگی دست یافت.

البته که تقلید کورکورانه از هیچ‌کس توصیه نمی‌شود؛ اما با تحلیل و به کارگیری هوشمندانه این درس‌ها، می‌توان در فضای رقابتی اینستاگرام، مسیری برای موفقیت و دیده شدن پیدا کرد.