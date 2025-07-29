پیام سردار جمیل بابایی برای جان باختن فعالان محیط زیست در کردستان

به گزارش کردپرس متن پیام سردار جمیل بابایی به این شرح است:



انالله واناالیه راجعون

بنام پروردگار باقی و توانا

همه ما فانی و به دنیای ابدیت سفر خواهیم نمود شهادت سه تن از جوانان کرد سنندج که با غیرت واحساس مسئولیت و عشق و علاقه به سرزمین و طبیعت که میراث گذشته و امانتی برای آیندگان دردست ماست، خود را به دل آتش زده و جان عزیزشان را فدا نمودند. این افتخاری برای آنان و خانواده‌هایشان می‌باشد و تا ابد در یادها خواهد ماند.

این حادثه دل همه انسان‌های آزاده را به سختی به درد آورد شهیدان؛ حمید مرادی، چیاکو یوسفی نژاد و خبات امینی هیچگاه فراموش نخواهند شد، کما اینکه شهیدان آتش سوزی مرخیل و مریوان فراموش نشده اند، اما در اینجا مسئله بی توجهی مسئولین چون محیط زیست منابع طبیعی کشاورزی و از جمله آتشنشانی و شهرداری سنندج چگونه به آبیدر که در مرکز شهر قرار دارد و نماد و سنبل این شهر می‌باشد از قبل هیچ اقدامی برای ایجاد یک ایستگاه اطفای حریق نکرده اند. این کار دیگر بی توجهی نیست بلکه عدم انجام وظیفه بوده و بایستی از طرف عالیترین مقام استان یعنی استاندار و حتی وزارت کشور و قوه قضائیه رسیدگی و برخورد قانونی شود.

چرا اقدامات مسئولین همیشه بعد از حادث شدن اتفاقات می‌باشد امیدوارم مسئولین بیدار شده و به طبیعت زاگرس رحم کنند و از قبل اتفاقات که هرساله از شمال تاجنوب استانهای آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و ایلام دچار آتش سوزی می‌شوند و آقایان مسئول و متولی تنها تماشاچی هستند و با دادن پیام به کشته شدگان خود را مبری می نمایند. اینجانب که خود تحصیل کرده‌ی علوم کشاورزی بوده و به شدت به طبیعت و جنگل علاقه مند می‌باشم؛ دوبار تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. اولین آن به مناسبت این ۳ شهید به خانواده های آنان و مردم کردستان، و دومین تسلیت به مناسبت انفال جنگل ها و منابع طبیعی منطقه بویژه بلوط‌ها که تا رویش دوباره سال‌ها به طول خواهد انجامید.

بی توجهی مسئولین قابل قبول نیست. امکانات اطفای حریق از جمله لباس‌های ضد حریق دمنده ها کپسول آتشنشانی و در صورت ضرورت هواپیمای آتش نشانی در این فصل از سال باید پیش بینی شود نه اینکه عده ای از جوانان به واسطه غیرت و عرق ملی و دلسوزی بدون امکانات و پشتیبانی به‌ دل آتش بزنند و چنین حوادثی اتفاق بیفتد از خداوند منان طلب مغفرت برای شهدا و صبر و شکیبائی برای بازماندگان و همه دردمندان می نمایم.



✍ جمیل بابائی / هفتم مرداد۱۴۰۴

