به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان بر لزوم پایان حملات پهپادی به زیرساخت‌های اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق که به اربیل سفر کرده، تاکید کرد که در صورتی که به راه حلی برای پایان این حملات، دست نیابیم، اقلیم در برابر این حملات ساکت نخواهد ماند.

ریبر احمد تصریح کرد که تاکنون هیچ اقدامی از سوی بغداد صورت نگرفته است و این در حالی است که به نتایجی درخصوص حملات به اقلیم کردستان عراق دست یافته‌ایم.

وی گفت که باید فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت محدود شده و دست از برهم زدن ثبات اقلیم کردستان بردارند.

وزیر داخله اقلیم کردستان عراق ابراز امیدواری کرد که سفر این هیئت به ریاست الاعرجی منجر به پایان حملات که بر اقتصاد اقلیم تاثیر گذاشته، شود.

وی با اشاره به تاثیر این حملات به کاهش گسترده توان تولید نفت در اقلیم، تاکید کرد که به زمان برای فعالیت عادی میادین نفتی هدف حمله قرار گرفته، نیاز است.

پیش از این معاون دفتر نخست‌ وزیری اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود که پهپادهایی که هفته گذشته تأسیسات نفتی اقلیم را هدف قرار دادند، از ناحیه‌ دوبز در کرکوک پرتاب شده‌اند.