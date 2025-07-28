۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۲

مشاور امنیت ملی عراق:

السودانی بر شناسایی و مجازات عاملان حمله به اقلیم کردستان تأکید دارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی اقلیم کردستان، قاسم الاعرجی گفت که بغداد با جدیت پیگیر موضوع است و شخص نخست‌وزیر نیز بر شناسایی و مجازات طرف‌های مسئول تأکید دارد.

به گزارش کردپرس، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد که حملات پهپادی به اقلیم کردستان به اعتبار و اقتصاد عراق آسیب می‌زند. او روز (دوشنبه ۲۸ جولای) در یک نشست خبری در اربیل گفت برای گفتگو و بررسی این حملات به اربیل آمده است.

الاعرجی تأکید کرد: «عاملان این حملات باید به سزای اعمال خود برسند؛ چه در داخل اقلیم کردستان باشند و چه خارج از آن. این افراد مسئول مستقیم این حملات‌اند و باید پاسخگو باشند. ما اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی اقلیم، نیروهای عراق و دولت بغداد در این زمینه هماهنگ و یک‌صدا هستند.»

او همچنین تصریح کرد که حمله به منافع عراق، چه با هدف قرار دادن اقلیم کردستان و چه در هر نقطه دیگری، به معنای به خطر انداختن منافع کل مردم عراق است.

الاعرجی گفت که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، از طریق کمیته‌های تحقیقاتی، پیگیر شناسایی طرف‌های مسئول این حملات است.

وی اشاره کرد که در دیدار امروز، گفتگوهایی درباره اطلاعات و گزارش‌هایی که از سوی مقامات اقلیم کردستان ارائه شده نیز انجام شده است.

