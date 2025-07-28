قاسم اعرجی برای تحقیق درباره حملات پهپادی وارد اربیل شد

به گزارش کردپرس، یک هیئت بلندپایه از سوی دولت عراق به سرپرستی قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، وارد اربیل شد و از سوی ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان، در فرودگاه اربیل مورد استقبال قرار گرفت.

علاوه بر الاعرجی، قیس محمدوی، معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق، و شماری از مسئولان دیگر امنیتی نیز در ترکیب این هیئت حضور دارند.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که ساعت ۵:۵۰ دقیقه بامداد دوشنبه، یک فروند پهپاد انتحاری در منطقه رزگاری، از توابع شهرستان خبات در استان اربیل، یک پهپادد دیگر در نزدیکی اربیل و پهپاد سوم در کرکوک سقوط کرده اند.

بر اساس اعلام نهاد ضدتروریسم اقلیم کردستان، این حمله تلفات جانی به همراه نداشته است.