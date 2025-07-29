۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه:

مقدمات برگزاری مطلوب انتخابات شوراها فراهم شده است

سرویس کرمانشاه _ معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی را دارد.

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی در حاشیه همایش وضعیت‌شناسی انتخابات استان‌های سراسر کشور که با محوریت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، آخرین موضوعات و مسائل مربوط به انتخابات بررسی و روندهای تقویم انتخاباتی و آمادگی‌های استان کرمانشاه بررسی شد. 

وی افزود: استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی را دارد. 

این همایش به ریاست دکتر زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و با حضور روسای کمیته‌های ستاد مرکزی انتخابات و معاونان سیاسی، امنیتی استانداری‌ها برگزار شد. 

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شهرها و روستاهای استان کرمانشاه برگزار می شود. 

