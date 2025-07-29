مقدمات برگزاری مطلوب انتخابات شوراها فراهم شده است

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی در حاشیه همایش وضعیتشناسی انتخابات استانهای سراسر کشور که با محوریت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، آخرین موضوعات و مسائل مربوط به انتخابات بررسی و روندهای تقویم انتخاباتی و آمادگیهای استان کرمانشاه بررسی شد.
وی افزود: استان کرمانشاه با برنامهریزیهای انجامشده، آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی را دارد.
این همایش به ریاست دکتر زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و با حضور روسای کمیتههای ستاد مرکزی انتخابات و معاونان سیاسی، امنیتی استانداریها برگزار شد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور، ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهرها و روستاهای استان کرمانشاه برگزار می شود.
