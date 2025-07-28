«چیاکو یوسفی نژاد»در آغوش خاک آرام گرفت

به گزارش کرد پرس، پیکر «چیاکو یوسفی نژاد»، فعال محیط زیست که در جریان اطفا آتش سوزی آبیدر و بر اثر شدت جراحات، جان خود را از دست داد، ظهر دوشنبه در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج با حضور مدیران و مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

چیاکو یوسفی نژاد، که در آتش سوزی پنجشنبه در کوه آبیدر سنندج دچار سوختگی شدید شده بود، شامگاه یکشنبه جان به جان آفرین تسلیم کرد و امروز با حضور پرشور مردم سنندج در آرامستان حسن آباد سنندج به خاک سپرده شد.

چیاکو قهرمان مچ اندازی کشور و ورزش های رزمی بود که با فداکاری به دل آتش آبیدر زد و علیرغم زخمی شدن برای نجات جان همراهانش دوباره به آتش زد، اما متاسفانه به دلیل تغییر جهت و سرعت وزش باد در محاصره آتش افتاد و جان خود را از دست داد.

۲ فعال محیط زیستی دیگر حمید مرادی پنجشنبه شب و خبات امینی هم امروز، بر اثر شدت سوختگی ناشی از تلاش برای اطفا آتش سوزی آبیدر سنندج جان خود را از دست دادند.

آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان هم امروز دوشنبه در پی درگذشت فعالان زیست محیطی که در جریان اطفای حریق کوه آبیدر جان خود را از دست دادند ۲ روز عزای عمومی اعلام کرد و در پیامی این غم جانکاه را به خانواده این عزیزان و عموم مردم استان تسلیت گفت.