آذربایجان غربی رتبه نخست صادرات به ترکیه/مبادلات ۲.۲ میلیارد دلاری ایران و ترکیه در بهار

به گزارش کرد پرس بر اساس داده های سازمان توسعه تجارت ایران استان های آذربایجان شرقی، فارس، تهران، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، زنجان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بعد از آذربایجان غربی ۱۰ استان برتر در حوزه صادرات به ترکیه هستند.

بررسی ارزش مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه حاکی از تجارت ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلاری دو کشور در سه ماهه نخست امسال است.

بر این اساس ترکیه چهارمین بازار صادراتی ایران بعد از جمهوری خلق چین، عراق و امارات متحده عربی با ۹۳۷ میلیون دلار و وزن یک میلیون و ۵۲۳ هزار تن و سهم ارزشی ۸ درصدی است.

این کشور به عنوان سومین مبدا وارداتی ایران پس از امارات متحده عربی و چین و قبل از هند و آلمان با یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون دلار و یک میلیون و ۶۰۷ هزار تن و سهم ارزشی ۱۵.۲ درصدی در بهار ۱۴۰۴ است.

تحلیل عمده اقلام صادراتی و وارداتی بین ایران و ترکیه نشان می دهد که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجارت بین این دو کشور کاهش ۱۳.۳ درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین گروه کالایی در حوزه صادرات به چهار گروه محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، صنعت، کشاورزی و معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد. امسال صادرات ایران به این کشور در بخش پتروشیمی و پایه نفتی ۳۴۷ میلیون دلار، در بخش معدن و صنایع معدنی ۳۷۳ میلیون دلار، در بخش صنعت ۱۵۸ میلیون دلار و در کشاورزی ۵۸ میلیون دلار بوده است.

بررسی های تجاری گویای این است که امسال صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با

رشد ۲۶.۴ و ۲۳.۴ درصدی همراه بوده، اما در حوزه پتروشیمی و معادن با کاهش روبه‌رو بوده است.

نسبت صادرات به واردات (شاخص صاوا) در سه ماهە امسال معادل با ۰.۴۷۲ ، ارزش واحد صادرات ایران به ترکیه معادل با ۶۱۵ دلار به ازای هر تن و ارزش واحد واردات ایران از ترکیه معادل با یک میلیارد و ۲۳۶ دلار به ازای هر تن محاسبه شده است.

بررسی وضعیت تجارت بین تهران و آنکارا نشان می دهد تنوع اقلام صادراتی مشتمل بر ۷۱۰ قلم کالا و تنوع اقلام وارداتی یک‌هزار و ۹۰۱ قلم کالا ثبت شده است.

کاهش ۲ درصدی واردات از ترکیه

تحلیل وضعیت تجارت بین ایران و ترکیه حاکی از این است که میزان صادرات ایران به ترکیه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دلاری ۳۰ درصد و از لحاظ وزنی ۳۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم واردات ایران از ترکیه نیز در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲ درصدی از لحاظ دلاری و کاهش هشت درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، در سه ماهە نخست امسال متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور ۳۳۸ دلار، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی به مقصد ترکیه معادل ۶۱۵.۳۴ دلار یعنی حدود ۲ برابر میانگین کشوری و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور هزار و ۴۴۶ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی از ترکیه یک‌هزار و ۲۳۶ دلار، همچنین رابطه مبادله کل کشور برابر با ۰.۲۳۴ و رابطه مبادله با ترکیه برابر با ۰.۴۹۸ محاسبه شده است.

گاز طبیعی و طلا بیشترین سهم صادراتی و وارداتی بین ایران و ترکیه

بررسی ۲۵ قلم نخست صادراتی ایران به ترکیه در سه ماهه امسال نشان می دهد که گاز طبیعی با ۱۷۷ میلیون دلار در صدر صادرات به این همسایه قرار دارد و پس از آن آلومینیوم و مصنوعات با ۱۶۰ میلیون دلار، کود اوره با ۱۰۲ میلیون دلار و روی غیرممزوج با ۵۸ میلیون دلار در رتبه های بعدی صادرات قرار دارند.

در کنار صادرات فلزات و فولادی ها، مغز پسته، آبمیوه و کنسانتره، هندوانه تازه نیز جزو ۲۵ کالای نخست صادراتی ایران به ترکیه محسوب می شوند.

داده‌های آماری سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که واردات ایران از ترکیه بیشتر در حوزه فلزات گرانبها از جمله طلای خام، آبکاری شده و پالادیوم به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار است و پس از آن روغن های خوراکی، ذرت دامی، جو، دانیه سویا و موز تازه در رتبه های بعدی قرار دارند.

بررسی وضعیت واردات و صادرات در ترکیه و ماه ژوئن ۲۰۲۵ حاکی است کشور چین سهم ۱۳.۴ درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داده است و پس از آن روسیه با ۱۱.۶ درصد، آلمان با ۹.۴ درصد و ایالات متحده آمریکا با ۵.۳ درصد و ایتالیا با ۳.۹ درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده اند.

همچنین مهمترین مقاصد صادراتی ترکیه به کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، ایتالیا و فرانسه است.

ظهور بازارهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران و همچنین به وجود آمدن تغییراتی در نیازهای بازار ترکیه می تواند یکی از دلایل کاهش تجارت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته باشد که این امر نیازمند بررسی و نیازسنجی در بازارهای هدف صادراتی است. به طور قطع تقویت روابط دیپلماسی بین کشورها و توسعه زیرساخت ها در حوزه حمل‌ونقل در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، بندری، و هوایی و توسعه ترانزیت و رفع موانع موجود در همکاری‌های حمل‌ونقلی بین دو کشور به ارتقای سهم صادرات منجر می شود.