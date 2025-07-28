۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۵

حمایت ۲۲ میلیارد تومانی خیرین از ایتام کردستان در چهار ماه نخست سال

سرویس کردستان - کمیته امداد استان کردستان از مشارکت گسترده خیرین و حامیان در حمایت از کودکان یتیم و محسنین طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش کرد پرس، به گفته سید منصور بیننده، معاون توسعه مشارکت های مردمی این نهاد، مجموع کمک های واریز شده توسط حامیان به حساب ایتام و محسنین در این مدت به بیش از ۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

بیننده با اشاره به افزایش قابل توجه مشارکت مردمی در سال جاری، اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، یک هزار و ۸۴۴ نفر به جمع نیکوکاران حامی فرزندان ایتام و محسنین پیوسته اند.

به گفته او، هم اکنون ۲۲ هزار و ۳۵۴ حامی در داخل و خارج از کشور، عهده دار حمایت مادی و معنوی از ۱۱ هزار و ۶۷۶ کودک تحت پوشش کمیته امداد در سطح استان هستند و تنها در همین بازه زمانی، خیرین کفالت ۲ هزار و ۷۲۰ نفر از این کودکان را تقبل کرده اند.

عموم مردم نیکوکار کشور می توانند برای مشارکت در این طرح خداپسندانه، از طریق سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir و یا ارسال عدد «۱» به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷، اقدام به حمایت از فرزندان نیازمند کنند.

بیننده در پایان، ضمن قدردانی از همراهی بی دریغ مردم، تاکید کرد: حضور پررنگ حامیان، امید را در دل فرزندان نیازمند کردستان زنده نگه داشته و نقش بی بدیلی در کاهش آلام اجتماعی ایفا می کند.

