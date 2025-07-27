اربیل و بغداد نباید از حقوق کارمندان به عنوان ابزار فشار استفاده کنند

به گزارش کردپرس، اتحاد اسلامی کردستان با صدور بیانیهای خواستار پایبندی دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق کارمندان شد و تأکید کرد که نباید از حقوق کارمندان بهعنوان ابزار فشار در منازعات سیاسی استفاده شود. این بیانیه در جلسه شورای رهبری این حزب به ریاست صلاحالدین بهاءالدین منتشر شد.
در این بیانیه آمده است که دولت اقلیم و بغداد باید به رنج و انتظار کارمندان پایان دهند و حقوق را به ابزار فشار و معامله سیاسی میان یکدیگر تبدیل نکنند.
اتحاد اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت ناپایدار اقلیم، از دولت اقلیم خواسته است با بازنگری جدی در سیاستها و برنامههای خود، به مسئولیتهای خود در قبال مردم کردستان عمل کرده و بهصورت ریشهای بحران حقوق را حلوفصل کند.
در ادامه این بیانیه، اتحاد اسلامی تأکید کرده است که پارلمان کردستان باید هرچه زودتر به کار خود بازگردد و نقش نظارتی و قانونی خود را ایفا کند تا مشروعیت و چتر قانونی حاکمیت اقلیم حفظ شود.
در بخش دیگری از بیانیه، اتحاد اسلامی حملات رژیم اسرائیل علیه مردم مسلمان غزه را محکوم کرده و جامعه بینالمللی را نیز به دلیل سکوت در برابر جنایات جاری، مورد انتقاد قرار داده است.
