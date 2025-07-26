تأکید بر جایگاه فدرالی اقلیم کردستان در دیدار مسرور بارزانی با سرکنسول آمریکا

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، روز شنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ در دیداری با استیو فیتنر، کنسول کل ایالات متحده در اقلیم کردستان که به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک وی انجام شد، بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم و حفاظت از چارچوب فدرالی آن تأکید کرد.

بارزانی ضمن قدردانی از حمایت مداوم ایالات متحده از اقلیم کردستان، به‌ویژه در دوران مأموریت استیو فیتنر، تلاش‌های وی در تقویت روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها را ستود و آن را عامل پیشرفت همکاری‌ها دانست.

وی در این دیدار اعلام کرد:

«با کنسول ایالات متحده توافق کردیم که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان باید آغاز شود. همچنین، ضرورت دارد چارچوب فدرالی اقلیم حفظ و حقوق مالی و قانونی مردم اقلیم کردستان تأمین شود.»

از سوی دیگر، کنسول آمریکا نیز با اعلام پشتیبانی کشورش از نهادهای اقلیم، بر اهمیت تداوم روابط دوستانه میان آمریکا و اقلیم کردستان تأکید کرد.