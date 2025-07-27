به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در گفتوگویی با شبکه "الشرق"، درباره مسئله حقوق کارمندان و روابط اربیل–بغداد بیان داشت: دولت عراق از هر ابزار فشاری برای تضعیف و تحقیر اقلیم کردستان استفاده میکند و بزرگترین مانع در برابر برقراری روابط سالم با بغداد، نبود اراده سیاسی در پایتخت است. او تأکید کرد: «استفاده از مسئله حقوق بهعنوان ابزار فشار سیاسی، جای تأسف دارد. حقوق مردم نباید ابزار چانهزنی میان اربیل و بغداد شود.»
وی افزود: «بر اساس قانون اساسی عراق، کارکنان بدون تأخیر و بدون هیچ فشاری، حق دریافت حقوق خود را دارند.»
بارزانی همچنین گفت در بغداد هیچ ارادهای برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی مربوط به کرکوک وجود ندارد.
او در ادامه با اشاره به حملات اخیر پهپادی به تأسیسات نفتی اقلیم، گفت: «ما میدانیم چه کسانی پشت این حملات هستند. این حملات همزمان با لغو قرارداد دولت اقلیم با شرکتهای آمریکایی در حوزه انرژی صورت گرفت. برخی از این تأسیسات توسط همین شرکتها اداره میشد.»
وی تأکید کرد: آمریکا شریک اقلیم است و اطلاعات مربوط به این حملات را با آنها به اشتراک گذاشتهایم.
بارزانی همچنین گفت: «کردها خواهان حفظ پست ریاست جمهوری عراق برای خود هستند.»
او در پایان افزود: «درِ گفتگو برای حلوفصل پرونده نفت و گاز باز است و ما آماده مذاکرات جدید هستیم. بغداد باید موفقیت اقلیم را موفقیت همه عراق بداند، زیرا این امر به تقویت اعتماد ملی کمک میکند.»
وی همچنین از آغاز مذاکرات صلح میان ترکیه و پ.ک.ک استقبال کرد و از دولت سوریه خواست دروازههای گفتگو با کردهای آن کشور را بگشاید و مطالباتشان را برآورده کند.
بارزانی تأکید کرد که اقلیم کردستان به روابط با همسایگان، بهویژه ایران احترام میگذارد و اطمینان داد که این اقلیم منشأ هیچ تهدیدی علیه کشورهای همسایه نخواهد بود.
