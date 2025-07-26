عدم تحویل نفت به بغداد ایجاد مانع در مسیر پرداخت حقوق‌ کارکنان است

به گزارش کردپرس، عمر گلپی، از نامزدهای پیروز جماعت عدالت کردستان برای پارلمان اقلیم، هشدار داد که تا این لحظه حتی یک لیتر نفت هم به شرکت بازاریابی دولتی عراق (سومو) تحویل داده نشده و این وضعیت مانعی جدی در برابر پرداخت حقوق ماه‌های آتی است.

سایت خبری آوینه نوشت: گلپی روز شنبه، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای پرداخت حقوق ماه ژوئن، لازم است دولت اقلیم هر چه سریع‌تر دو اقدام انجام دهد؛ نخست، تحویل ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی به خزانه‌داری دولت فدرال و دوم، تحویل محموله فعلی نفت اقلیم به شرکت سومو، چه از طریق خطوط لوله و چه به‌صورت تانکری.»

وی همچنین تأکید کرد که حقوق ماه‌های بعد نیز بدون انجام این اقدامات دچار تأخیر خواهد شد و دو طرف باید برای موفقیت فعالیت پنج کمیته مشترک (در حوزه نفت، درآمد داخلی، حقوق، و سهم اقلیم از بودجه) همکاری کامل داشته باشند.

گلپی هشدار داد: «نباید منافع عمومی مردم اقلیم کردستان و پرداخت حقوق و معاش مردم قربانی منافع شرکت‌ها و جریان‌های قدرت شود.»