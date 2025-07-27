هیچ نفتی به بغداد تحویل داده نشده؛ پرداخت حقوق کارکنان منوط به تحویل نفت از سوی اربیل است

به گزارش کردپرس، علی حمه‌ صالح، رئیس جنبش موضع میهنی اعلام کرد که برای تداوم پرداخت حقوق‌ها، لازم است این هفته ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی اقلیم کردستان به دولت فدرال عراق تحویل داده شود و نفت نیز در اختیار شرکت سومو قرار گیرد، اما تاکنون این امر انجام نشده است.

به نوشته سایت خبری خندان، علی حمه صالح در پیامی گفت: «تاکنون حتی یک بشکه نفت هم تحویل شرکت سومو و دولت عراق نشده است. برای پرداخت حقوق ماه ژوئن، اقلیم کردستان باید ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی را تحویل بغداد دهد، اما هنوز هیچ آمادگی‌ای برای این کار اعلام نشده است.»

او افزود: «بر اساس توافق میان دولت اقلیم و دولت فدرال، اقلیم باید علاوه بر ۱۲۰ میلیارد دینار، پرونده فروش نفت را نیز تحویل بغداد دهد تا در مقابل، حقوق کارکنان اقلیم پرداخت شود.»

هفته گذشته، وزارت دارایی عراق حقوق ماه مه را به حساب وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم واریز کرده است، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی حقوق‌های ماه ژوئن و ژوئیه پرداخت خواهند شد. این در حالی‌ست که دولت عراق چند بار پرداخت حقوق این دو ماه را به تحویل نفت از سوی اقلیم مشروط کرده است.