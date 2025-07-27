هفتاد و یکمین مراسم «باداراک» در چالدران برگزار می شود

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: به روال سالهای گذشته، امسال نیز هفتاد و یکمین مراسم ثبت جهانی باداراک به مدت سه روز در بازه زمانی ۸ تا ۱۰ مردادماه به میزبانی قرهکلیسا چالدران برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این مراسم هر سال بهمناسبت شهادت طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت مسیح(ع) با حضور ارامنه ایران و جهانی در مجموعه جهانی قرهکلیسا برگزار شده و در این مراسم مذهبی زائرانی از کشورهای مختلف به همراه اسقف اعظم به دعا و نیایش پرداخته و همچنین اقدام به قربانی کردن گوسفند برای نذری و روشن کردن شمع کردند.
او ادامه داد: زندگی مسالتآمیز پیروان اقوام و ادیان در ایران اسلامی و برگزاری مراسم مذهبی آنها در کشور، نشان از احترام به حقوق پیروان مذاهب و ادیان در جمهوری اسلامی است و مراسم بادراک قرهکلیسا نمود عینی احترام به حقوق مذاهب و ادیان در ایران است.
نظر شما