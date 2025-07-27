مظلوم کوبانی دومین چهره محبوب در سوریه

به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه در تازه‌ترین نظرسنجی خود درباره نتایج انتخابات احتمالی و آزاد در سوریه، نتایج قابل‌توجهی منتشر کرده که نشان از رشد محبوبیت شخصیت‌های نظامی و مستقل دارد. بر اساس این گزارش، احمد الشرع با کسب ۵۸ درصد آرا در صدر قرار دارد، در حالی که مظلوم کوبانی (ژنرال مظلوم عبدی) با ۲۹ درصد در جایگاه دوم ایستاده است.

دو نامزد دیگر این نظرسنجی عبارتند از ایمن اصفری، تاجر ثروتمند سوری‌تبار ساکن بریتانیا، که ۹ درصد آرا را کسب کرده و جمال سلیمان، بازیگر، کارگردان و چهره فرهنگی سوری که ۴ درصد آرا را از آن خود کرده است.

الشرع؛ گزینه مورد توافق طیف‌های سنتی

احمد الشرع، از رهبران گروههای شورشی مخالف دولت سوریه که آمریکا برای بازداشت او جایزه تعیین کرده بود، در پی تحولات سال گذشته سوریه قدرت را در دست گرفت و رئیس جمهور موقت سوریه شد. او اکنون از لیست افراد تحت تعقیب آمرکیا خارج شده و تحریم های بین المللی علیه سوریه، پس از نشستن او بر کرسی ریاست جمهوری سوریه برداشته شده و مورد حمایت آمریکا قرار گرفته است.

مظلوم کوبانی؛ نماد مقاومت کردها و چهره‌ای ملی

مظلوم کوبانی، که با نام ژنرال مظلوم عبدی نیز شناخته می‌شود، فرمانده کل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) است؛ نیروهایی که نقش اصلی در شکست داعش در شمال و شرق سوریه ایفا کردند و همچنان یکی از قدرتمندترین ساختارهای نظامی غیردولتی در کشور به شمار می‌روند.

محبوبیت بالای کوبانی در این نظرسنجی نشان‌دهنده‌ نفوذ روزافزون او فراتر از مناطق کردنشین سوریه است. او در سال‌های اخیر تلاش کرده است چهره‌ای فراملی و ملی‌گرایانه از خود ارائه دهد و بر لزوم ایجاد فدرالیسم، حقوق برابر برای همه اقوام و گفت‌وگو با دولت دمشق تأکید کرده است.

گزینه‌های دیگر؛ از ثروت تا فرهنگ

ایمن اصفری، تاجر میلیاردر سوری مقیم لندن و مدیرعامل پیشین شرکت انرژی «پترو فَس»، گرچه حمایت سیاسی و مالی برخی محافل غربی را دارد، اما در داخل سوریه با چالش‌هایی در زمینه مقبولیت عمومی روبه‌روست.

جمال سلیمان نیز که بیشتر به عنوان هنرمند شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته وارد فضای سیاسی مخالفان خارج‌نشین شد و در گفتگوهای ژنو و تلاش‌ها برای راه‌حل سیاسی نقش داشته است، اما هنوز به عنوان گزینه‌ای جدی در عرصه رهبری تلقی نمی‌شود.