دبیر حزب دموکرات کردستان سوریه: بیانیه منتسب به ۱۳۳ قبیله عرب سوریه جعلی است

به گزارش کردپرس، «جوان عبدالکریم سکو» دبیر حزب دموکرات کردستان سوریه (PDK-S)، در سخنانی اعلام کرد که بیانیه‌ای که به نام ۱۳۳ ایل و قبیله عرب سوریه منتشر شده و در آن نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) تهدید شده‌اند، جعلی است.

به نوشته شبکه روداو، «جوان عبدالکریم سکو» دبیر PDK-S اظهار داشت که در بیانیه منتصب به بزرگان قبایل عرب سوریه منتشر شده در تاریخ ۲۶ جولای ، ادعا شده که این ایلات و قبایل نیروهای SDF را تهدید کرده و خواستار واگذاری سلاح‌های SDF به دولت سوریه و خروج آنها از مناطق دیرالزور، رقه و حسکه شده‌اند.

جوان عبدالکریم سکو تصریح کرد که منبعی موثق این بیانیه را جعلی دانسته و گفته که واقعیت ندارد.

بر اساس گفته‌های همین منبع، چند نکته وجود دارد که جعلی بودن این بیانیه را ثابت می‌کند:

در بیانیه هیچ تفاوتی میان ایلات و قبایل قائل نشده و همه آن‌ها را تحت عنوان «ایل» ذکر کرده، در حالی که هر ایل شامل چندین قبیله است.

در ستون امضاکنندگان، نام هیچ بزرگی از ایلات یا قبایل نوشته نشده است.

هیچ مهر رسمی از سوی ایلات و قبایل بر این بیانیه دیده نمی‌شود.

تعداد ستون‌های مربوط به امضاکنندگان کمتر از تعداد اسامی ذکر شده است و همه نیز به صورت یکسان نوشته شده‌اند.

در شمال و شرق سوریه اصلاً به این تعداد ایل و قبیله وجود ندارد.

منبع مذکور همچنین اعلام کرده که با برخی از سران قبایلی که نامشان در بیانیه آمده تماس گرفته و آن‌ها مشارکت در این بیانیه را رد کرده‌اند.

این منبع همچنین به جوان سکو اطلاع داده که هدف از انتشار چنین بیانیه جعلی، تحریک، ایجاد تنش و فتنه‌انگیزی در منطقه است.