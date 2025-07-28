۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۵

دبیر حزب دموکرات کردستان سوریه: بیانیه منتسب به ۱۳۳ قبیله عرب سوریه جعلی است

سرویس سوریه - «جوان عبدالکریم سکو» دبیر حزب دموکرات کردستان سوریه (PDK-S)، با اشاره به بیانیه‌ای که به نام ۱۳۳ ایل و قبیله عرب سوریه علیه نیروهای SDF منتشر شده، اعلام کرد این بیانیه جعلی است و هدف از انتشار آن، تحریک و ایجاد فتنه در مناطق شمال و شرق سوریه بوده است.

به گزارش کردپرس، «جوان عبدالکریم سکو» دبیر حزب دموکرات کردستان سوریه (PDK-S)، در سخنانی اعلام کرد که بیانیه‌ای که به نام ۱۳۳ ایل و قبیله عرب سوریه منتشر شده و در آن نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) تهدید شده‌اند، جعلی است.

به نوشته شبکه روداو، «جوان عبدالکریم سکو» دبیر PDK-S اظهار داشت که در بیانیه منتصب به بزرگان قبایل عرب سوریه منتشر شده در تاریخ ۲۶ جولای ، ادعا شده که این ایلات و قبایل نیروهای SDF را تهدید کرده و خواستار واگذاری سلاح‌های SDF به دولت سوریه و خروج آنها از مناطق دیرالزور، رقه و حسکه شده‌اند.

جوان عبدالکریم سکو تصریح کرد که منبعی موثق این بیانیه را جعلی دانسته و گفته که واقعیت ندارد.

بر اساس گفته‌های همین منبع، چند نکته وجود دارد که جعلی بودن این بیانیه را ثابت می‌کند:

  • در بیانیه هیچ تفاوتی میان ایلات و قبایل قائل نشده و همه آن‌ها را تحت عنوان «ایل» ذکر کرده، در حالی که هر ایل شامل چندین قبیله است.

  • در ستون امضاکنندگان، نام هیچ بزرگی از ایلات یا قبایل نوشته نشده است.

  • هیچ مهر رسمی از سوی ایلات و قبایل بر این بیانیه دیده نمی‌شود.

  • تعداد ستون‌های مربوط به امضاکنندگان کمتر از تعداد اسامی ذکر شده است و همه نیز به صورت یکسان نوشته شده‌اند.

  • در شمال و شرق سوریه اصلاً به این تعداد ایل و قبیله وجود ندارد.

  • منبع مذکور همچنین اعلام کرده که با برخی از سران قبایلی که نامشان در بیانیه آمده تماس گرفته و آن‌ها مشارکت در این بیانیه را رد کرده‌اند.

این منبع همچنین به جوان سکو اطلاع داده که هدف از انتشار چنین بیانیه جعلی، تحریک، ایجاد تنش و فتنه‌انگیزی در منطقه است.

