کلیات طرح جامع شهر آبدانان به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی معاون عمرانی استانداری ایلام از تصویب کلیات طرح جامع شهر آبدانان در جلسه کارگروه امور زیربنایی خبر داد. این طرح توسط مهندسین مشاور «ژیار نقش پیمون» از سال ۱۴۰۳ در حال تهیه است و در جلسات کمیته فنی، نرخ رشد جمعیت ۲ درصد به عنوان مبنای توسعه انتخاب شد.
وی گفت: الگوی توسعه پیشنهادی با همکاری اعضای اصلی کمیته فنی و از طریق بازدیدهای میدانی مشترک، منطبق با ویژگیهای منطقه و نیازهای شهر انتخاب شده است.
دارابی افزود: کلیات طرح در کارگروه زیربنایی استان به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری تا پایان مردادماه نسبت به بررسی اراضی پیشنهادی مشاور در محدوده الحاقی، به مساحت ۲۵ هکتار، اقدام کرده و در صورت عقد تفاهمنامه، این اراضی به محدوده شهری آبدانان افزوده شود.
معاون عمران استاندار ایلام با اشاره به چالشهای موجود در توسعه شهر آبدانان گفت: توپوگرافی منطقه، رعایت حریمهای زیستمحیطی، شاخهای بودن کالبد فعلی شهر، و پایین بودن سرانه برخی کاربریها بهویژه فضای سبز، از جمله مشکلاتی هستند که در تدوین طرح جامع مورد توجه قرار گرفتهاند. هدف این طرح، رفع محدودیتهای موجود و ایجاد زمینه توسعه متوازن و پایدار شهری است.
