کردپرس

با رجوع به داده‌های رسمی هر دو دولت اقلیم کردستان و عراق در دوره گذشته،

دولت اقلیم ماهانه از چهار منبع، حدود ۱ هزار و ۳۸۳ میلیارد دینار درآمد دارد که به شرح زیر است:

حدود ۹۷۵ میلیارد دینار سهم اقلیم از بودجه عراق برای پرداخت حقوق‌ها.

مبلغ ۲۹۰ میلیارد دینار درآمد داخلی که از محل مالیات، عوارض و گمرک به‌دست می‌آید.

مبلغ ۹۹ میلیارد دینار درآمد حاصل از فروش ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در ماه (یعنی روزانه ۵۰ هزار بشکه)، اگر هر بشکه به قیمت ۵۰ دلار به پالایشگاه‌های داخلی فروخته شود.

مبلغ ۲۰ میلیارد دینار کمک‌ مالی ائتلاف بین‌المللی به وزارت پیشمرگه.

در مقابل، دولت اقلیم برای تأمین هزینه‌ها و نیازهای خود، ماهانه به ۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دینار نیاز دارد که به شرح زیر است:

حدود ۹۷۵ میلیارد دینار برای پرداخت حقوق کارکنان.

مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار بابت انتقال درآمد داخلی به دولت عراق، طبق توافق اخیر.

مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دینار هزینه شرکت‌های نفتی (یعنی ۱۶ دلار برای تولید هر بشکه نفت).

مبلغ ۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دینار بابت خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی.

مبلغ ۱۱۰ میلیارد دینار هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی اقلیم.

مبلغ ۶۲ میلیارد دینار برای اجرای پروژه‌های خدماتی و توسعه‌ای در اقلیم کردستان.

در نتیجه، دولت اقلیم ماهانه حدود ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دینار، معادل ۶.۴٪ بیشتر از هزینه‌هایش، درآمد دارد.

جزئیات هزینه‌های دولت اقلیم کردستان

بر اساس داده‌های رسمی دولت اقلیم و دولت فدرال عراق، هزینه‌های ماهانه اقلیم به شرح زیر است:

۱. مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دینار برای پرداخت حقوق کارکنان، طبق لیست حقوق ماه مه ۲۰۲۵.

۲.طبق توافق جدید، اقلیم باید ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمد داخلی خود را ماهانه به دولت عراق واگذار کند.

۳.مبلغ ۲۰ میلیارد دینار به عنوان کمک به وزارت پیشمرگه، که از ائتلاف دریافت می‌شود.

٤.بر اساس توافق، اقلیم باید روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد. هزینه تولید این مقدار در کل ماه، حدود ۳۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دینار برآورد شده (هر بشکه ۱۶ دلار). هر دلار نیز به قیمت بانکی ۱۳۲۰ دینار محاسبه شده است.

٥.اقلیم ماهانه ۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دینار برای خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی نیاز دارد (طبق اسناد رسمی دوره‌های گذشته).

٦.اقلیم ماهانه ۱۱۰ میلیارد دینار هزینه جاری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دارد (طبق اسناد رسمی).

۷.اقلیم ماهانه ۶۲ میلیارد دینار برای پروژه‌های خدماتی و توسعه‌ای نیاز دارد (طبق مستندات دوره‌های گذشته).

جزئیات درآمد دولت اقلیم کردستان

بر اساس داده‌های رسمی اقلیم و دولت مرکزی، مجموع درآمدهای ماهانه اقلیم به شرح زیر است:

۱.مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دینار سهم بودجه‌ای اقلیم از دولت عراق برای پرداخت حقوق (مطابق تأمین بودجه ماه مه ۲۰۲۵).

۲.طبق گزارش مشترک دیوان نظارت مالی عراق و اقلیم در چهار ماه اول سال جاری، درآمد داخلی اقلیم حدود ۲۹۰ میلیارد دینار بوده است که از محل مالیات، عوارض و گمرک به‌دست آمده است.

۳.مبلغ ۹۹ میلیارد دینار درآمد حاصل از فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در ماه (یعنی ۵۰ هزار بشکه در روز)، اگر هر بشکه به قیمت ۵۰ دلار به پالایشگاه‌های داخلی فروخته شود.

٤.مبلغ ۲۰ میلیارد دینار کمک مالی هم‌پیمانان (ائتلاف بین‌المللی) به وزارت پیشمرگه، یکی دیگر از منابع درآمد اقلیم است.

بر این اساس، پس از کسر تمامی هزینه‌ها، اقلیم ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دینار درآمد بیشتر از هزینه‌هایش دارد، معادل ۶.۴ درصد مازاد.