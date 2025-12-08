طرح ترافیکی زوج و فرد در ارومیه اجرا می شود

به گزارش کردپرس، علی خلیل وند ریاست این سازمان بیان کرد: با هدف ساماندهی و کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی هوا در هسته مرکزی شهر، طرح مکانیزه زوج و فرد از ۲۰آذر اجرایی میشود.
او گفت: ساعات اجرای طرح از ۷ صبح تا ۸ شب بوده و روزهای تعطیل مشمول اجرای طرح نخواهد بود.
خلیل وند افزود: اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر موجب کاهش حجم خودروهای ورودی، تردد روان، کاهش آلودگی هوا، بهبود ایمنی معابر و صرفهجویی در زمان شهروندان خواهد شد و همچنین با کاهش تراکم ترافیک، امکان دسترسی سریعتر خودروهای امدادی و خدماتی و حمل و نقل عمومی نیز فراهم میشود.
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل در پایان از شهروندان خواست برای دستیابی به نتایج مطلوب این طرح، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و نیروهای راهنمایی و رانندگی داشته باشند.
