رفع تصرف ٢٧ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی از تخریب ۲۷ فقره ساخت و ساز غیر مجاز و آزادسازی ۲۷ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در منطقه عیسی لوی زمی شهرستان ارومیه در آغاز هفته سوم آذرماه خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ تقی زاده گفت: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه خود انجام شد.

او افزود: در این اقدام ۲۷ هزار متر مربع از اراضی زراعی که به‌طور غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، آزادسازی شد و به چرخه تولید بازگشت.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این اقدامات به‌طور مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح استان پیگیری می‌شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفظ شود.

تقی زاده تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویت‌های جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی شدیدتری اتجام خواهد گرفت. 

