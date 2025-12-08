رفع تصرف ٢٧ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ارومیه

به گزارش کردپرس، سرهنگ تقی زاده گفت: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و بازگرداندن آنها به وضعیت اولیه خود انجام شد.
او افزود: در این اقدام ۲۷ هزار متر مربع از اراضی زراعی که بهطور غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، آزادسازی شد و به چرخه تولید بازگشت.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این اقدامات بهطور مستمر و با همکاری دستگاههای مرتبط در سطح استان پیگیری میشود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اراضی کشاورزی بهعنوان سرمایههای ملی حفظ شود.
تقی زاده تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویتهای جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی شدیدتری اتجام خواهد گرفت.
نظر شما