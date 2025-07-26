سرخط خبرهای۴مرداد خبرگزاری کردپرس

وزیر امور خارجه فرانسه با مظلوم کوبانی در پاریس دیدار کرد

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که «ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه این کشور، با «مظلوم عبدی»، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، دیدار کرده است. این دیدار پس از رایزنی‌هایی با نمایندگان ترامپ و وزیر خارجه دولت موقت سوریه و با میانجی‌گری فرانسه و آمریکا برای هماهنگی میان طرفین برگزار شد. هدف این ملاقات، تسهیل تلاش‌ها برای دستیابی به توافق ۱۰ مارس و تأکید بر راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه بود که شامل حفظ حقوق کردها و مشارکت عادلانه تمامی اقشار، به‌ویژه در شمال و شمال شرق سوریه می‌شود.

برای اولین بار یک کرد نماینده عراق در سازمان ملل متحد شد

لقمان فیلی در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ در شهر نیویورک به‌طور رسمی اسناد شروع به کار خود را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تقدیم کرد. بدین ترتیب، او به اولین دیپلمات کرد تبدیل شد که نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد می‌شود.

لقمان فیلی، کُرد فیلی و زاده بغداد است. او در سال ۱۹۸۹ مدرک لیسانس خود را در رشته علوم حسابداری از بریتانیا دریافت کرده و از سال ۲۰۱۰ به‌عنوان سفیر در وزارت امور خارجه عراق فعالیت داشته است.

یک دختر کرد ایزدی دیگر از دست داعش آزاد شد

ریهام حاجی، دختر ایزدی ۲۱ ساله که ۱۱ سال در اسارت داعش بود، آزاد شد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

وی در باره شرایط سخت اسارتش و تهدیدهای داعش برای کشتن کسانی که به خانواده‌شان بازمی‌گردند گفت: با کمک برادرش و یگان‌های حفاظت زنان (ی.پ.ژ)، شده است.

ریهام در سال ۲۰۱۴ به همراه ۷۷ نفر دیگرربوده شده بود و مدت هفت ماه نزد ابوبکر بغدادی، رهبر داعش، بوده است. با اینکه ریهام آزاد شده، هنوز شش خواهر و برادرش در دست داعش هستند و عمویش اعلام کرد که ۳۹ نفر از اعضای خانواده‌شان همچنان در اسارت داعش هستند.