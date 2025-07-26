دستگیری ۱۵ صیاد متخلف در تالاب نوروزلو

به گزارش کردپرس، موسی جسور گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان به منظور پیشگیری از تخلفات زیست محیطی طی پایش انجام شده در تالاب نوروزلو موفق به شناسایی و دستگیری صیادان غیر مجاز ماهی شدند.



جسور با اشاره به توقیف ادوات صیادی و ارجاع متخلفین به مراجع قضایی افزود: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید و مجازات‌های تعیین شده در قانون مذکور هرگونه عملیات صیادی در منابع آب‌های داخلی مشروط به اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در صورت نداشتن مجوز و پروانه صید، فعالیت به هر نحوه و شکل ممکن تا زمان اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، ممنوع است.



جسور گفت: با توجه به خشک شدن رودخانه زرینه رود شهرستان میاندوآب و کاهش قابل توجه جمعیت گونه ماهیان بومی، از کلیه دوستداران و حافظان محیط زیست تقاضا می‌شود به منظور پیشگیری از خطر انقراض و حفظ این ذخایر ژنتیکی ارزشمند از هرگونه صید خودداری نمایند.

او در پایان تاکید کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب به جهت حفظ محیط زیست به طور شبانه روزی در حال گشت زنی و کنترل مناطق تحت مدیریت هستند و با متخلفان در حوزه شکار و صید برابر با قانون و با شدت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.

