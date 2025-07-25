به گزارش کرد پرس به نقل از شفقنا،‌ متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از نزدیک به دو سال قتل و ویرانی بی‌وقفه و آنچه در پی داشته از صدها هزار شهید و مجروح، ویرانی کامل شهرها و مجتمع‌های مسکونی، این روزها مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه با شرایطی بس سخت و طاقت‌فرسا روبرو هستند؛ به‌ویژه به دلیل کمبود شدید مواد غذایی که به بروز قحطی گسترده‌ای انجامیده و حتی کودکان، بیماران و سالمندان را نیز از آن گریزی نبوده است.

اگرچه از نیروهای اشغالگر جز ارتکاب چنین وحشیگری فجیعی در چارچوب تلاش‌های مستمرشان برای کوچاندن فلسطینیان از سرزمین‌شان انتظار نمی‌رود، اما انتظار می‌رود که کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای عربی و اسلامی، اجازه ندهند این فاجعه بزرگ انسانی ادامه یابد. بلکه باید تلاش‌های خود را برای پایان دادن به آن دوچندان کنند و حداکثر توان خود را به کار گیرند تا رژیم اشغالگر و حامیانش را به گشودن مسیر کمک‌رسانی و رساندن مواد غذایی و دیگر نیازهای ضروری زندگی به غیرنظامیان بی‌دفاع در کوتاه‌ترین زمان ممکن وادار سازند.

صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی گرسنگی فراگیر در نوار غزه که رسانه‌ها آن را مخابره می‌کنند، نباید اجازه دهد که هیچ انسان باوجدانی در آرامش، غذا یا نوشیدنی‌ای بر زبان بگذارد؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) در وصف ستم به یک زن در سرزمین‌های اسلامی فرمود:

«اگر مسلمانی پس از این ماجرا از غصه جان دهد، نکوهیده نیست، بلکه در نظر من سزاوار است.»



و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.

(۲۹ محرم ۱۴۴۷ هـ.ق) برابر با (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ م)

نجف اشرف