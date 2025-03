به گزارش کردپرس، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد مذاکرات میان دولت عراق و شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان که از روز سه‌شنبه هفته گذشته به یکشنبه این هفته موکول شده بود، به دلیل اختلاف‌نظر بر سر نقش احتمالی یک مشاور بین‌المللی در نظارت بر قراردادها، هزینه‌ها و پرداخت‌ها به بن‌بست رسید.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه که به دلیل محرمانه بودن محتوای مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود، وزارت نفت عراق خواهان نقش قابل‌توجهی برای این مشاور است اما تولیدکنندگان نفت عضو «انجمنصنعت نفت کردستان» نگران‌اند که این امر به مشاور اجازه دهد قراردادها و سودها را به نفع بغداد مدیریت کند.

توقف صادرات نفت از طریق خط لوله شمالی اقلیم کردستان به ترکیه، که حدود دو سال پیش در پی اختلافات مالی متوقف شد، تأثیراتی بر قیمت جهانی نفت گذاشته است. عراق متعهد شده است که با وجود این منابع جدید، همچنان در چارچوب سهمیه اوپک پلاس باقی بماند، اما هنوز مشخص نکرده است که چگونه این تعهد را اجرایی خواهد کرد.

صادرات نفت

باسم محمد خدیر، معاون وزیر نفت عراق روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ترکیه به عراق اطلاع داده است که خط لوله‌ای که به بندر جیهان در دریای مدیترانه منتهی می‌شود، مورد بازرسی قرار گرفته و آماده دریافت نفت است.

او گفت: «ما تمامی تعهدات خود را انجام داده‌ایم و منتظر چراغ سبز از منطقه [کردستان عراق] هستیم تا تاریخی را برای آغاز صادرات نفت تعیین کنیم. این صادرات مطابق توافق، به میزان ۱۸۵ هزار بشکه در روز آغاز خواهد شد و به ظرفیت‌های تعیین‌شده در بودجه فدرال خواهد رسید.»

به گفته یکی دیگر از مقامات عراقی که به دلیل اجازه نداشتن برای اظهارنظر در این خصوص، نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه، هیئتی فنی از شرکت دولتی «نفت شمال» عراق و شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) قرار است به بندر جیهان سفر کنند تا برخی از مسائل باقی‌مانده مربوط به خط لوله را بررسی کند.

در حالی که عراق بارها از پیشرفت در زمینه ازسرگیری صادرات نفت از خط لوله شمالی خبر داده است، گروه انجمن تولیدکنندگان نفت در شمال عراق اعلام کرده که آن‌ها همچنان به شفافیت بیشتری در مورد نحوه جبران خسارات نیاز دارند و قراردادهای لازم برای ازسرگیری صادرات هنوز نهایی نشده است.

اتحادیه «Apikur» شامل شرکت‌هایی مانند DNO ASA، Genel Energy Plc، Gulf Keystone Petroleum Ltd ، HKN Energy Ltd , ShaMaran Petroleum Corp و Hunt Oil Co است.