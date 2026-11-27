کارگردان نمایش «کوهستان»:

سرویس کردستان ـ نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی «کوهستان» از بندر ماهشهر استان خوزستان، با تأکید بر ضرورت پرداختن به شخصیت‌ها و رویدادهای کمتر شناخته‌شده در تئاتر خیابانی گفت: تلاش می‌کنم در آثارم سراغ داستان‌های واقعی بروم که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است؛ چراکه معتقدم این روایت‌ها می‌توانند مخاطب را با قهرمانانی آشنا کنند که برای تحقق رؤیاهایشان از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

آرش رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار کرد پرس، پس از اجرای نمایش «کوهستان» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، اظهار کرد: با افتخار و با دهمین اثر نمایشی خود در جشنواره مریوان حضور پیدا کرده‌ام. از نگاه من، تئاتر خیابانی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و حضور در بطن جامعه، ظرفیت مهمی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی دارد و می‌تواند به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به انتخاب موضوع نمایش «کوهستان» افزود: در این اثر به زندگی لیلا اسفندیاری، کوهنورد ایرانی، پرداخته‌ام؛ شخصیتی که به اعتقاد من کمتر به ابعاد زندگی، تلاش‌ها و دشواری‌هایی که برای رسیدن به اهدافش پشت سر گذاشت، توجه شده است. او تمام زندگی و امکانات مالی خود را صرف علاقه‌اش به کوهنوردی کرد، با آسیب‌های جسمی و مشکلات متعددی مواجه شد، اما با وجود همه سختی‌ها از مسیر و رؤیای خود دست نکشید.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: برای من مهم بود داستان زنی را روایت کنم که با اراده و پشتکار، مسیر دشواری را برای رسیدن به قله‌های بلند انتخاب کرد و حتی پس از تحمل آسیب‌هایی مانند دیسک کمر و انجام عمل جراحی، همچنان به تلاش خود ادامه داد. به نظرم چنین شخصیت‌هایی شایسته توجه بیشتری هستند و تئاتر می‌تواند فرصتی برای بازشناساندن آن‌ها به جامعه باشد.

رضایی با اشاره به استقبال مخاطبان از موضوع نمایش گفت: همان‌طور که در اجرای نمایش مشاهده کردید، مردم علاقه‌مند هستند درباره موضوعاتی بدانند که کمتر در آثار هنری به آن‌ها پرداخته شده است. البته این مسئله صرفاً به نادیده گرفتن توانمندی زنان محدود نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از مردان نیز در حوزه‌هایی مانند کوهنوردی برای تحقق اهداف خود هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شوند و گاهی تمام امکانات مالی زندگی‌شان را در این مسیر صرف می‌کنند.

وی با بیان اینکه نسخه اولیه نمایش «کوهستان» روایت گسترده‌تری از شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه کوهنوردی داشته است، خاطرنشان کرد: اگر قرار بود متن اصلی را به‌طور کامل اجرا کنم، باید حدود دو ساعت درباره افراد مختلف و تلاش‌های آن‌ها صحبت می‌کردیم، اما برای متناسب‌سازی اثر با زمان اجرای جشنواره، روایت را کوتاه‌تر کردم.

این هنرمند درباره علاقه خود به پرداختن به داستان‌های واقعی در آثار نمایشی نیز اظهار کرد: ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم، اما به رؤیا هم نیاز داریم. به اعتقاد من، تلاش انسان‌ها برای رسیدن به رؤیاهایشان همان نقطه‌ای است که واقعیت زندگی را به یک روایت نمایشی جذاب تبدیل می‌کند. در دیالوگ‌های نمایش نیز به این موضوع اشاره می‌کنم که شاید برای مخاطب این پرسش مطرح شود که چرا یک نفر باید این‌همه سختی و هزینه را برای صعود به یک قله تحمل کند؛ پاسخ من این است که هر انسانی رؤیایی دارد و زمانی که برای تحقق آن زندگی و تلاش می‌کند، آن رؤیا به بخشی از حقیقت زندگی‌اش تبدیل می‌شود.

رضایی با اشاره به تجربه‌های قبلی خود در اجرای نمایش‌های مبتنی بر رویدادهای واقعی گفت: در یکی از آثار قبلی‌ام با موضوع کشتی سانچی، ماکت این کشتی را به صحنه آوردم و در جریان اجرا آن را به آتش کشیدم؛ نمایشی که با استقبال خوب مردم مواجه شد و در جشنواره مریوان نیز موفق به کسب رتبه نخست شدم. در اثر دیگری نیز به روایت زندگی سریع بهمنی پرداختم و تلاش کردم با استفاده از عناصر نمایشی، داستان زندگی و تلاش‌های او را به مخاطب منتقل کنم.

وی تأکید کرد: معمولاً تلاش می‌کنم در شیوه روایت و اجرا، نگاهی تا حدودی سوررئال داشته باشم، اما هسته اصلی داستان‌هایم واقعی باشد؛ زیرا مخاطب با این روایت‌ها ارتباط عمیق‌تری برقرار می‌کند و آن‌ها را با تمام وجود احساس می‌کند. معتقدم با پرداختن به این شخصیت‌ها، هم حق مطلب درباره بزرگی و تلاش‌هایشان ادا می‌شود و هم جامعه با انسان‌هایی آشنا می‌شود که برای رسیدن به آرزوهای خود، دشواری‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند.