کارگردان نمایش «چند ... در یک تن» در گفت‌وگو با کردپرس:

سرویس کردستان ـ محمد رادمهر، نویسنده و کارگردان نمایش «چند ... در یک تن» گفت: این اثر با نگاهی پژوهش‌محور و در قالبی فانتزی، به بازخوانی تاریخ حملات هوایی آمریکا و پیامدهای انسانی آن می‌پردازد و تلاش دارد نشان دهد جنایت‌های این کشور محدود به یک دوره، جریان سیاسی یا جغرافیای خاص نیست.

به گزارش کرد پرس، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان میزبان آثار نمایشی متنوعی با موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی است؛ آثاری که تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از زبان هنر، روایتگر دغدغه‌ها و واقعیت‌های جامعه باشند.

در حاشیه اجرای نمایش «چند ... در یک تن»، محمد رادمهر، کارگردان، طراح، نویسنده و پژوهشگر این اثر، در گفت‌وگویی صمیمانه با خبرنگار کردپرس، با اشاره به سابقه ۲۴ ساله فعالیت خود در عرصه تئاتر اظهار کرد: در این سال‌ها در جشنواره‌های مختلفی حضور داشته‌ام و چندین دوره نیز فرصت شرکت در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را داشته‌ام که از این بابت از دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران این رویداد قدردانی می‌کنم.

وی درباره محتوای نمایش «چند ... در یک تن» گفت: این اثر بر اساس یک ایده و نگاه مشخص و با رویکردی پژوهش‌محور نوشته شده است. در اجرای آن، ابوالفضل شریفی و امیرحسین نصیری در کنار خودم به ایفای نقش می‌پردازند و داستان درباره سه ترکش است که در قالب شخصیت‌هایی فانتزی و با رویکردی طنزآمیز روایت می‌شود.

رادمهر افزود: این سه ترکش که از آمریکا آمده‌اند، در فضای یک بیمارستان در ایران قرار دارند و به‌صورت فانتزی از آنجا فرار می‌کنند؛ اما در میان مردم و در موقعیت‌های مختلف گرفتار می‌شوند. آن‌ها برای فرار از این وضعیت، دست به کارهای مختلفی می‌زنند و تلاش می‌کنند با سرگرم کردن مردم، راه نجاتی برای خود پیدا کنند، اما در نهایت در موقعیتی قرار می‌گیرند که ناچار به اعتراف درباره گذشته و نقش خود در حملات هوایی می‌شوند.

این کارگردان با اشاره به بخش پژوهشی نمایش بیان کرد: در این اثر تلاش کرده‌ام تاریخ حملات هوایی از سال ۱۹۱۱ و حمله به لیبی تاکنون را به‌صورت اپیزودیک و در قالب روایت‌های متوالی مرور کنم. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، به حدود ۲۵۰ حمله هوایی اشاره می‌شود که به گفته وی، ۲۰۲ مورد از آن‌ها به آمریکا نسبت داده شده است.

وی با تأکید بر پیام محوری نمایش اظهار کرد: تلاش من این بوده است که به مخاطبان نشان دهم حملات و جنایت‌های آمریکا علیه ملت‌ها را نباید صرفاً به یک حزب، جناح یا جریان سیاسی خاص در این کشور محدود کرد؛ بلکه باید این موضوع را در بستر تاریخی آن بررسی کرد. از نگاه من، حمله هوایی یکی از جنایت‌بارترین شیوه‌های جنگ علیه مردم و غیرنظامیان است و آثار و پیامدهای آن تا سال‌ها بر زندگی انسان‌ها باقی می‌ماند.

رادمهر در ادامه با اشاره به پیوند داستان نمایش با واقعیت‌های جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: شخصیت ترکش‌ها در بدن حسین محمدی، جانباز حوزه هوافضا، قرار داشته‌اند؛ فردی که به گفته وی، هر دو دست و هر دو پای خود را در راه دفاع از میهن فدا کرده است. این بخش از نمایش تلاش دارد مخاطب را با هزینه‌های انسانی جنگ و فداکاری کسانی که برای دفاع از کشور ایستادگی کرده‌اند، روبه‌رو کند.

وی با اشاره به بخش پایانی روایت نمایش و اشاره به موشک‌های خرمشهر و سجیل افزود: در ادامه داستان، شخصیت‌ها تلاش می‌کنند به خرمشهر و سجیل بازگردند، اما در نهایت امکان این بازگشت برایشان فراهم نمی‌شود و در پای خرمشهر می‌نشینند و تنها نظاره‌گر آن هستند؛ پایانی نمادین که در امتداد مضمون ضدجنگ و روایت پیامدهای حملات نظامی شکل گرفته است.