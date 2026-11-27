رییس کل دادگستری کردستان:

سرویس کردستان ـ با گذشت اولیای دم از قصاص یک محکوم به قتل در شهرستان سنندج، پنجمین پرونده قصاص نفس از ابتدای امسال در استان کردستان با رضایت خانواده مقتول به صلح و سازش منجر شد .

به گزارش کرد پرس، محمد جباری، رئیس کل دادگستری استان، با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به نزاع فی‌مابین دو جوان در دو سال قبل اتفاق افتاد که در جریان آن یک نفر به قتل رسید.

رییس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی قضایی، با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس صادر شد و پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، پرونده در نوبت اجرای حکم قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی استان و در جلسه‌ای با حضور اولیای دم و معاون حل اختلاف کردستان، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص صرف‌نظر کردند و با اعلام رضایت، به این محکوم فرصت زندگی دوباره دادند.

رییس کل دادگستری کردستان با قدردانی از ایثار و بزرگواری خانواده مقتول در این پرونده، تاکید کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و اجتماعی برای حل اختلافات و تنازعات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که زمینه ساز تقویت آرامش و همبستگی در جامعه است.