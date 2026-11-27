فرمانده لشکر شانزدهم ارتش عراق در جریان بازدید میدانی از نوار مرزی میان استان‌های نینوا و اربیل، دستورهای اکیدی برای مسدود کردن تمامی جاده‌های غیررسمی و گذرگاه‌های غیرمجاز و اعمال کنترل کامل بر آنها صادر کرده است.

به گزارش کردپرس، فرماندهی لشکر شانزدهم ارتش عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارکان جمیل المیاحی فرمانده این لشکر، در جریان بازدید میدانی از نوار مرزی میان استان‌های نینوا و اربیل، دستورهای اکیدی برای مسدود کردن تمامی جاده‌های غیررسمی و گذرگاه‌های غیرمجاز و اعمال کنترل کامل بر آنها صادر کرده است.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، هدف از این اقدامات، جلوگیری از هرگونه تلاش برای نفوذ، قاچاق یا وقوع موارد نقض امنیتی عنوان شده است.

بر اساس این بیانیه، این فرمانده همچنین بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی، تقویت تلاش‌های اطلاعاتی و تداوم هماهنگی با یگان‌های مستقر در مناطق عملیاتی تاکید کرد تا امنیت و ثبات در منطقه بیش از پیش تقویت شود.