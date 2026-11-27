کارگردان نمایش «کتابخانه جادویی»:

سرویس کردستان ـ کارگردان نمایش خیابانی «کتابخانه جادویی»، با اشاره به استقبال مخاطبان مریوان از اجراهای خیابانی گفت: مردم این شهر از نظر شناخت و درک تئاتر خیابانی جزو مخاطبان آگاه و حرفه‌ای محسوب می‌شوند و حضور در میان چنین تماشاگرانی برای گروه‌های نمایشی تجربه‌ای لذت‌بخش است.

به گزارش کرد پرس، علی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار کردپرس، پس از اجرای نمایش «کتابخانه جادویی» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، اظهار کرد: امسال برای حدود ششمین بار در جشنواره مریوان حضور پیدا کرده‌ام و این دوره با نمایش «کتابخانه جادویی» در جشنواره شرکت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جشنواره مریوان جایگاه ویژه‌ای میان جشنواره‌های تئاتر خیابانی کشور دارد، افزود: به اعتقاد من، مریوان یکی از بهترین جشنواره‌های تئاتر خیابانی برای هنرمندان این حوزه است؛ چراکه مردم این شهر ارتباط بسیار خوبی با تئاتر خیابانی برقرار می‌کنند و شناخت و درک آن‌ها از این هنر واقعاً قابل توجه است.

این کارگردان ادامه داد: بارها به اعضای گروه گفته‌ام که گاهی باورکردنی نیست این تعداد تماشاگر علاقه‌مند و آگاه به تئاتر در یک نقطه جمع شده‌اند. این ویژگی حتی در اجراهای مدارس و مواجهه با کودکان نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد فرهنگ‌سازی و آشنایی با هنر نمایش از سنین پایین در میان مردم مریوان مورد توجه قرار گرفته است.

فریدونی درباره موضوع نمایش «کتابخانه جادویی» نیز گفت: محور اصلی این اثر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی است. داستان درباره دو دوست مدرسه‌ای است که یکی از آن‌ها از نظر اخلاقی رفتار مناسبی ندارد. در ادامه با کتاب‌فروشی مواجه می‌شوند که از وضعیت کسب‌وکار خود و کاهش استقبال مردم از کتاب خسته شده و تصمیم می‌گیرد کتاب‌هایش را روی گاری بگذارد و به محله‌ها و شهرهای مختلف برود تا آن‌ها را به کودکان و نوجوانان معرفی کند.

وی افزود: این کتاب‌فروش به‌صورت اتفاقی با دو دختر نوجوان آشنا می‌شود و در جریان ارتباط با آن‌ها، یکی از داستان‌های کتاب‌هایش را در قالب یک نمایش روایت می‌کند. این داستان به‌نوعی به آموزش مهارت دوستیابی و برقراری ارتباط صحیح با دیگران می‌پردازد و تلاش دارد در کنار ترویج کتاب‌خوانی، مفاهیم تربیتی و اجتماعی را نیز به مخاطبان منتقل کند.

این هنرمند با ابراز رضایت از روند برگزاری جشنواره امسال بیان کرد: در جشنواره‌های مختلف، حتی رویدادهای بزرگ هنری، گاهی به دلیل فشردگی برنامه‌ها و تعدد اجراها، ناهماهنگی‌هایی در بخش‌های اجرایی به وجود می‌آید، اما خوشبختانه در جشنواره مریوان این مسائل بسیار کمتر بود و گروه ما از نحوه برنامه‌ریزی و اجرای امور رضایت داشت.

وی با اشاره به میزبانی مردم مریوان خاطرنشان کرد: هم از نظر اسکان و هم از نظر مهمان‌نوازی مردم، تجربه بسیار خوبی داشتیم و واقعاً از حضور در این شهر لذت بردیم. امیدوارم این روند در دوره‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

فریدونی با تأکید بر استمرار حضور خود در جشنواره مریوان گفت: این جشنواره یکی از رویدادهایی است که علاقه داریم هر سال در آن حضور داشته باشیم و خوشبختانه تاکنون نیز به‌صورت مستمر در دوره‌های مختلف شرکت کرده‌ایم. گروه ما به‌طور تخصصی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعالیت می‌کند و از ابتدا تصمیم گرفتیم به‌جای پراکندگی در موضوعات مختلف، در یک شاخه متمرکز شویم و با تقویت توانمندی‌های خود، آثار حرفه‌ای‌تری ارائه دهیم. امیدوارم در این مسیر موفق بوده باشیم و بتوانیم همچنان برای مخاطبان کودک و نوجوان آثار اثرگذار تولید کنیم.