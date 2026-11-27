سرویس کردستان - همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، برنامه «شب‌های موسیقی کردستان» از سوم تا ششم آذرماه با حضور گروه‌هایی از شهرهای مختلف و اقلیم کردستان عراق در این شهر برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، این برنامه با هدف پاسداشت موسیقی اصیل کُردی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، هر شب از ساعت ۲۱ در سالن اجتماعات آموزش و پرورش واقع در میدان باوه‌ره‌شی مریوان میزبان علاقه‌مندان به موسیقی بود.

در نخستین شب این رویداد، گروه فولکلور مریوان روی صحنه رفت و چهارشنبه چهارم آذرماه، گروه موسیقی کردستان از سنندج اجرای برنامه داشت.

همچنین گروه موکریان از مهاباد پنجشنبه پنجم آذرماه و گروه قه‌لای شیروانه از که‌لار در اقلیم کردستان عراق جمعه ششم آذرماه، اجراهای پایانی این برنامه را برگزار کردند.

حضور در شب‌های موسیقی کردستان برای عموم آزاد و علاقه‌مندان بدون پرداخت هزینه از اجراهای گروه‌های موسیقی بهره‌مند شدند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوم تا هفتم آذرماه با اجرای برنامه‌های نمایشی و فرهنگی در این شهر در حال برگزاری است.