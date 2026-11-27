به گزارش کردپرس، حاکم ممکان اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان مرتبط برگزار شد، مسائل و مشکلات مربوط به تأمین و توزیع آرد و نان در بخش‌های شهری، روستایی و عشایری را مطرح کردم.



ممکان با اشاره به نگرانی‌های مردم درباره تغییرات در روند توزیع آرد، تأکید کرد: هیچ سهمیه‌ای از آرد کاهش نیافته و آنچه در برخی موارد انجام شده، صرفاً ساماندهی در نحوه توزیع بوده است.

او ادامه داد: بنابراین مردم نباید بابت تأمین سهمیه آرد و نان خود نگران باشند. به هیچ‌ وجه تغییری در میزان مصرف و تأمین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و مردم به هر میزان که مصرف روزانه نان دارند می‌توانند نیاز خود را تأمین کنند.



نماینده ارومیه در مجلس همچنین با انتقاد از بی تدبیری مسئولان که منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها شده افزود: تشکیل صف‌های طویل برای تهیه نان، زیبنده مردم نیست و باید با مدیریت صحیح، ساماندهی توزیع و نظارت مؤثر، از بروز چنین شرایطی جلوگیری شود تا مردم بدون دغدغه و اتلاف وقت، نان مورد نیاز خود را تأمین کنند.



ممکان تاکید کرد: تأمین پایدار نان، مدیریت عادلانه توزیع آرد و رفع نگرانی‌های مردم از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌کنیم و مطالبات مردم در این زمینه باید با پاسخ روشن و اقدامات عملی همراه باشد.





