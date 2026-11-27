مرتضی وکیلیان:

سرویس کردستان ـ نویسنده و کارگردان تئاتر خیابانی با تأکید بر ضرورت اجرای عمومی آثار خیابانی گفت: تئاتر خیابانی برخلاف تصور برخی افراد، هنری ساده و سهل‌الوصول نیست، بلکه بازیگر، نویسنده و کارگردان این گونه نمایشی به دلیل مواجهه مستقیم با مخاطب و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر محیط اجرا، مسئولیت و دشواری بیشتری بر عهده دارند.

به گزارش کرد پرس، جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در کنار گردهم آوردن هنرمندان و گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور، فرصتی برای گفت‌وگو درباره ظرفیت‌ها، چالش‌ها و آینده این گونه هنری فراهم کرده است؛ هنری که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، خارج کردن تئاتر از فضای بسته سالن‌ها و پیوند مستقیم با زندگی روزمره مردم است.

در حاشیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با مرتضی وکیلیان، نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش‌های خیابانی که از سال ۱۳۷۱ در این عرصه فعالیت دارد، درباره ارزیابی‌اش از جشنواره، جایگاه تئاتر خیابانی در جامعه، ضرورت توجه به ماهیت اصیل این هنر و مشکلات پیش روی هنرمندان این حوزه گفت‌وگو کردیم.

وکیلیان در این گفت‌وگوی صمیمانه، ضمن ابراز رضایت از برخورد مردم مریوان با هنرمندان، معتقد است تئاتر خیابانی نباید صرفاً به اجرای یک نمایش در فضای باز محدود شود، بلکه باید ماهیت، ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را داشته باشد. او همچنین نبود اجرای عمومی مستمر را یکی از خلأهای جدی این حوزه می‌داند.

از سال ۱۳۷۱ در تئاتر خیابانی فعالیت می‌کنم

مرتضی وکیلیان، نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش‌های خیابانی، در معرفی سوابق هنری خود اظهار کرد: فعالیت هنری‌ام در حوزه تئاتر خیابانی را از سال ۱۳۷۱ آغاز کردم و در طول این سال‌ها در جایگاه بازیگر، نویسنده و کارگردان در کنار هنرمندان این عرصه فعالیت داشته‌ام.

برخورد مردم مریوان با هنرمندان بسیار لذت‌بخش است

وی با ابراز رضایت از فضای نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، برخورد مردم این شهر با هنرمندان را یکی از نقاط قوت و جذابیت‌های جشنواره دانست و افزود: آنچه بیش از هر چیز برای من لذت‌بخش است، رفتار محترمانه و محبت‌آمیز مردم مریوان با هنرمندان و گروه‌های نمایشی است که واقعاً ارزشمند و قابل تقدیر است.

این هنرمند تئاتر خیابانی درباره کیفیت آثار حاضر در جشنواره نیز گفت: برخی آثار خوب و برخی دیگر بسیار قوی هستند، اما در کنار این آثار، نمایش‌هایی هم وجود دارند که بیشتر می‌توان آن‌ها را تئاتر در خیابان دانست تا تئاتر خیابانی؛ چراکه این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

وکیلیان با بیان اینکه برای ارزیابی دقیق جشنواره باید منتظر اجرای سایر گروه‌ها نیز ماند، بیان کرد: هنوز در میانه جشنواره هستیم و قضاوت نهایی درباره سطح کیفی آثار کمی زود است، اما در مجموع، تا این مرحله نمایش‌های نسبتاً قابل قبولی را شاهد بوده‌ایم.

تئاتر خیابانی مردم را با هنر نمایش آشنا می‌کند

وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی تئاتر خیابانی اظهار کرد: اگر بخواهیم ماهیت این گونه نمایشی را بررسی کنیم، باید به ریشه‌ها و کارکردهای آن توجه داشته باشیم. تئاتر خیابانی در اصل می‌تواند بستری برای بیان اعتراض‌ها، دغدغه‌ها و مسائل اجتماعی باشد، اما امروز شکل‌های مختلفی از این هنر در فضای عمومی اجرا می‌شود.

این کارگردان تئاتر خیابانی، آشنا کردن اقشار مختلف جامعه با هنر نمایش را از مهم‌ترین کارکردهای این گونه هنری برشمرد و افزود: ممکن است فردی هیچ‌گاه به تماشای یک نمایش صحنه‌ای نرفته باشد، اما در خیابان با یک اجرای نمایشی مواجه شود و برای نخستین بار با دنیای تئاتر ارتباط برقرار کند.

به گفته وی، همین مواجهه اتفاقی می‌تواند سرآغازی برای علاقه‌مندی بیشتر مخاطب به هنر نمایش و حتی حضور او در سالن‌های تئاتر باشد؛ از این رو، تئاتر خیابانی ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مهمی برای گسترش مخاطبان هنر نمایش دارد.

کار هنرمند تئاتر خیابانی چند برابر دشوارتر از تئاتر صحنه‌ای است

وکیلیان با انتقاد از نگاه ساده‌انگارانه به تئاتر خیابانی تأکید کرد: برخی تصور می‌کنند چون یک نمایش در خیابان اجرا می‌شود، بنابراین اجرای آن نیز آسان‌تر است، در حالی که چنین تصوری کاملاً اشتباه است.

وی ادامه داد: بازیگر تئاتر خیابانی باید از مهارت‌های خاصی برخوردار باشد و نویسنده و کارگردان این حوزه نیز با شرایط متفاوت و پیچیده‌تری مواجه هستند. به اعتقاد من، کار بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر خیابانی چند برابر دشوارتر است؛ زیرا در این گونه نمایشی با محیطی روبه‌رو هستیم که همه اتفاقات آن قابل پیش‌بینی نیست.

این هنرمند با اشاره به تأثیر اتفاقات ناگهانی محیط بر روند اجرا گفت: ممکن است در جریان یک نمایش خیابانی اتفاقی مانند تصادف رخ دهد و روند اجرای اثر را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هنرمند باید توانایی مدیریت شرایط پیش‌بینی‌نشده را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت و ماهیت تئاتر خیابانی افزود: هر اجرایی که صرفاً در خیابان یا فضای باز برگزار شود، الزاماً تئاتر خیابانی نیست. متأسفانه گاهی آثاری را می‌بینیم که ماهیت این گونه نمایشی را ندارند، اما با استفاده از عنوان‌هایی مانند تئاتر محیطی یا فضای باز تلاش می‌کنند در دسته تئاتر خیابانی قرار بگیرند.

وکیلیان معتقد است باید میان تئاتر خیابانی واقعی و نمایشی که صرفاً در محیط بیرونی اجرا می‌شود، تفاوت قائل شد و ویژگی‌های هنری و اجرایی این گونه نمایشی را جدی گرفت.

مشکل اصلی تئاتر خیابانی، کمبود اجراست نه آموزش

این نویسنده و کارگردان تئاتر خیابانی، کمبود فرصت اجرای عمومی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: به اعتقاد من، مشکل اصلی تئاتر خیابانی در کشور کمبود آموزش نیست، بلکه کمبود فرصت اجرا و به‌ویژه اجرای عمومی مستمر است.

وی با اشاره به تفاوت شرایط اجرای تئاتر صحنه‌ای و خیابانی افزود: در تهران و بسیاری از شهرها، سالن‌های تئاتر و امکان اجرای صحنه‌ای وجود دارد و مخاطب می‌تواند برای تماشای نمایش به سالن مراجعه کند، اما در حوزه تئاتر خیابانی چنین سازوکار مستمری وجود ندارد.

وکیلیان ادامه داد: مخاطب باید این امکان را داشته باشد که بداند امروز یا فردا در نقطه‌ای از شهر می‌تواند یک نمایش خیابانی ببیند و خودش برای انتخاب اثر مورد علاقه‌اش تصمیم بگیرد؛ در حالی که اکنون با خلأ اجرای عمومی در این حوزه مواجه هستیم.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در تئاتر صحنه‌ای گفت: من حدود ۱۲۰ شب در نمایش «پنجره فولاد» در کنار اکبر عبدی حضور داشتم و تجربه فعالیت در شکل‌های مختلف تئاتر را دارم. بنابراین نباید این تصور وجود داشته باشد که هنرمندان به دلیل ناتوانی در ورود به تئاتر صحنه‌ای یا آسان‌تر بودن فعالیت در خیابان، این گونه نمایشی را انتخاب می‌کنند.

تئاتر خیابانی می‌تواند سکوی پرورش هنرمندان بزرگ باشد

وکیلیان با اشاره به ظرفیت تئاتر خیابانی در کشف استعدادها و معرفی هنرمندان به سینما و تلویزیون اظهار کرد: بسیاری از هنرمندانی که امروز در سینما و تلویزیون فعالیت می‌کنند، کار خود را از تئاتر آغاز کرده‌اند و برخی نیز تجربه حضور در نمایش‌های خیابانی را داشته‌اند.

وی با اشاره به هنرمندانی همچون جمشید عسکری، ابوذر و مسعود مهرابی که از چهره‌های آشنای این حوزه هستند، افزود: مسعود مهرابی که اکنون در جایگاه داور جشنواره نیز حضور دارد، از جمله هنرمندانی است که با این عرصه آشنایی و سابقه فعالیت دارد.

این هنرمند همچنین به جواد عزتی و عباس جمشیدی‌فر اشاره کرد و گفت: این هنرمندان نیز فعالیت هنری خود را از فضای تئاتر آغاز کردند و عباس جمشیدی‌فر از جمله هنرمندانی است که تجربه فعالیت در تئاتر خیابانی را داشته است و بعدها مسیر خود را در سینما و تلویزیون ادامه داد.

وی تأکید کرد: این تجربه‌ها نشان می‌دهد تئاتر خیابانی ظرفیت بالایی برای کشف استعدادها و پرورش بازیگران توانمند دارد و نباید آن را گونه‌ای ساده یا کم‌اهمیت از هنر نمایش تلقی کرد.